Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın 4 ay önce iş insanı Meh met Faruk Çiçek ile evlendiği belirlendi. Mehmet Faruk Çiçek'in de Candan kardeşlerle gözaltına alındığı daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Stil yarışmasında ünlenen, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sosyal medya fenomeni kardeşlerden Nihal Candan'a ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Show Haber'in ulaştığı bilgiye göre Nihal Candan 4 ay önce evlendi.

28 Temmuz'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de paylaşıldı.

Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.

Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Faruk Çiçek'in de gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğmuş, eğitim hayatına Mersin Toros Koleji ve Toros Üniversitesi'nde devam etti.

Çiçek'in 2014 yılında uluslararası nakliyat firmasını kurmuş ve aynı yıl içinde adlı nargile tütün fabrikası açtığı ifade ediliyor.

İstanbul ve Mersin'de birer ofisi bulunan Çiçek'in İstanbul garajında 50 adet TIR olduğu belirtiliyor.

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"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri belirtilmişti.