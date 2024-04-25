Gazeteciler 3 gündür gözaltında: Bugün ifadelerinin alınması bekleniyor

İstanbul, Ankara ve Urfa'da gözaltına alınan gazetecilerin bugün emniyet ifadelerinin alınması bekleniyor.

3 gündür gözaltında tutulan gazetecilerin bugün emniyet ifadelerinin alınması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve Urfa'da 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile Özgür Basın emekçileri Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş ve Erdoğan Alayumat ile MA eski muhabiri Doğan Kaynak gözaltına alındı.

Avukat görüş kısıtlılığı kaldırılan ve 3 gündür gözaltında tutulan gazetecilerin bugün emniyet ifadelerinin alınması bekleniyor.