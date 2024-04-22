Devlet Bahçeli’nin 'Şimşek' çıkışı: Yeni Akit şaşırdı, Yeni Şafak sansürledi

AKP’ye yakın gazetelerden Yeni Şafak, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan sözlerini sansürledi. Gazete, Bahçeli’nin sadece DEM Parti’yi hedef alan sözlerini verdi. Yeni Akit ise Bahçeli'nin bu çıkışını 'beklenmedik' buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği belirtilen açıklamasına sert tepki göstererek, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kulandı. Bahçeli bu açıklamada DEM Parti’yi de hedef aldı.

Bahçeli’nin bu sözlerini AKP’ye yakın hemen hemen tüm yayınlar tam verirken Albayrak Grubu’na ait Yeni Şafak, açıklamaları sansürledi. Gazete, Devlet Bahçeli’nin Mehmet Şimşek’e yönelik sözlerini keserken; DEM Parti’ye hedef alan ifadelerini yayınladı.

YENİ AKİT ŞAŞIRDI

AKP’ye yaklın bir diğer gazete Yeni Akit ise, Bahçeli’nin bu sözlerini ‘beklenmedik’ buldu. “Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e beklenmedik tepki! O ifadesi sonrası zehir zemberek sözlerle yüklendi” başlığıyla Bahçeli’nin sözlerini duyuran gazete, “Mehmet Şimşek'in ABD'de gerçekleşen IMF toplantısında Türk halkı için "yerel halk" ifadesini kullanmasına Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den zehir zemberek tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, söz konusu ifadeye ateş püskürdü” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bahçeli’nin hedef aldığı bu ifadelere bakanlık açıklık getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Şimşek'in ABD'de yaptığı ve tepkilere neden olan açıklamasında "yerel halk" değil, "yerel yatırımcı" ifadesini kullandığını belirtmişti.