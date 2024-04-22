Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'de yaptığı ve tepkilere neden olan açıklamasında "yerel halk" değil, "yerel yatırımcı" ifadesini kullandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in kullandığı belirtilen 'yerel halk' ifadesi hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği aktarılmıştı.

"Yerel halk" ifadesi ise kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

"SİYASİ MALZEME YAPILIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti: "Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendireceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir."

"YEREL YATIRIMCILAR İFADE EDİLDİ"

"Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez."