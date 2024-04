TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: BirGün'e 6 ödül birden

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2023 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin sahiplerini buldu. BirGün, 6 dalda ödüle değer görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 65.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

BirGün, 6 dalda ödüllerin sahibi oldu.

BirGün Haber Müdürü Mustafa Kömüş, "Üniversiteden ümit kesildi" başlıklı haberiyle "Eğitim Ödülü"ne, BirGün editörü Eren Tutel, "Alenen şike yapıldı" başlıklı haberiyle Spor Ödülü'nün sahibi olurken, editörümüz Deniz Güngör de "Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

BirGün'den Buse İlkin Yerli, 25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan 10-11. Sayfaları’yla övgüye değer görüldü.

Öte yandan, Birgün'ün 2023 yılında başlayan, halen devam eden, şüpheli kadın ölümlerini sorgulatan, araştırılması için medyanın ve yetkililerin dikkatini çekmeyi hedefleyen, kadına yönelik şiddet ile hak ihlallerini hafızalarda canlı tutan "Bir terslik yok mu?" kampanyası oy çokluğuyla ödüle değer görüldü.

"ÖDÜLÜ İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARA ADIYORUM"

Ödülünü alan Mustafa Kömüş, şunları söyledi:

“Ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Bu krizden en çok etkilenenler gençler ve çocuklar oluyor. Bu haberin konusu da hayallerinden vazgeçmek ya da ertelemek zorunda kalan gençler. Ben ödülümü gençlere, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklara adıyorum.”

"HAKKIYLA KAZANAN SPORCULARA ADIYORUM"

BirGün editörü Eren Tutel, "Alenen şike yapıldı" başlıklı haberiyle Spor Ödülü'nün sahibi oldu.

Tutel konuşmasında “Gazetecilik bence iyi bir ekibin içinde çok daha anlam kazanan bir meslek. Ben de BirGün gibi çok değerli ve iyi bir ekibin içindeyim. Bu ödülü tüm BirGün çalışanları ve şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanan sporculara adıyorum” dedi.

AFGANİSTAN'DA YAŞAYAN 15 YAŞINDAKİ MADİNA'NIN MESAJI OKUNDU

BirGün editörü Deniz Güngör de "Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Güngör ödül konuşmasında “Afganistan’da Taliban eliyle eğitim, meslek ve sosyal hayatından koparılan kadınlarla röportaj yaptım. Taliban’ın iktidarının üçüncü yılı yaklaşırken yönetime geldikleri ilk andan itibaren kadın hakları konusunda ılımlı olacaklarını söyleseler de yaşananlar ülkeyi kadınlar için bir cehenneme çevirdi. Kadınlar dört duvar arasına hapsedildi. Ancak Afgan kadınlar mücadelelerini tüm baskılara karşın sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle ödülümü; hayalleri, hayatları ellerinden alınan mücadelelerinden vazgeçmeyen tüm kadınlara adıyorum” ifadelerini kullandı.

Güngör, konuşmasının sonunda Afganistan’da yaşayan ve 15 yaşındaki Madina’nın mesajını okudu:

“Dünün Ariana'sından, dünün Horasan'ından ve bugünün Afganistan'ından selam ve saygılar. Dünyanın her yerinde ‌haklarından mahrum kalan kadınlara ve kız çocuklarına mesajım var: Özgürlüğün de bir bedeli var tıpkı her şeyin bir bedeli olduğu gibi; Özgürlüğümüz uğruna canımız dahi feda olsa teslim olmamalıyız. Ölüm sonumuz değil, özgürlük yolunda ölüm istikrardır. Binlerce kadın aynı düşüncelerle özgürlükleri uğruna ayağa kalkacak. Unutmayın, düşmana karşı zaferimizin sırrı birliğimizde saklıdır. O halde korkmadan birlikte hareket edelim. Hadi yürüyelim, yollar bizimdir.”

"ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI 100'Ü GEÇMİŞ DURUMDA"

Buse İlkin Yerli ise 25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan 10-11. Sayfaları’yla övgüye değer görüldü.

Buse İlkin Yerli ödül konuşmasında “Biz bu sayfayı 25 Kasım’da kullandık. Sayfanın içerisinde şiddete, istismara uğrayan, öldürülen kadınlar var. Ancak değişen pek bir şey de yok ne yazık ki. 2024 yılının dört ayını geride bıraktık ve öldürülen kadın sayısı 100’ü geçmiş durumda” diye konuştu.

"BİRGÜN KADINLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

BirGün'ün şüpheli kadın ölümlerine dikkat çektiği "Bir terslik yok mu?" kampanyası için verilen ödülü ise BirGün gazetesi editörü İlayda Kaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu'dan aldı.

Kaya şunları söyledi:

"Kadınlar her gün erkekler tarafından katlediliyor. Biz de maalesef her gün haber toplantılarımızda en az bir kadın ölümünü tartışıyoruz. Şüpheli ölümler de her gün artıyor. Bu ölümlerin çoğu yüksekten düşerek oluyor. Gazetemiz BirGün de Beşiktaş'ta bir bina üzerine yaptığımız "Bir terslik yok mu?" isimli ters balkon görselinin yer aldığı çalışmayla yüksekten düşerek gerçekleşen ölümlere dikkat çekti. BirGün, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını, kadın katillerinin yargılanmasını ve şüpheli ölümlerin aydınlatılması için kadınların sesi olmaya devam edecek. Ben kadın arkadaşlarımızı temsilen buradayım. Bu ödülü kadın mücadelesinde yer alan tüm kadınlara adıyorum."