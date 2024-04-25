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AKP'li 'taklacı güvercin’in performansı alay konusu oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ziyareti sırasında kendini yere atarak yuvarlanmaya başlayan AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe'nin performansı sosyal medyada alay konusu oldu.

Güncel
  • 25.04.2024 15:26
  • Giriş: 25.04.2024 15:26
  • Güncelleme: 25.04.2024 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li 'taklacı güvercin’in performansı alay konusu oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yol çalışmasında büyükşehir belediyesi tarafından engellenen ekipleri ziyareti sırasında AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe'nin kendisini yere atarak yuvarlanması ve saldırıya uğradığını iddia etmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İbrahim Efe'nin kendini yere attığı görüntüleri 'Oskarlık performans' notuyla paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise "AK Parti, bu taklacı güvercin İbrahim’i meclis üyesi yapmış" dedi.

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, ‘’Kendini yere atıp hakemi aldatmaya yönelik hareketinden’’ ibrahim Efe SARI kart görmeli" dedi.

Diğer paylaşımlarda bazıları ise şöyle:

AKPli meclis üyesi kendini yere atıp yuvarlandı, Bana saldırıyorlar dedi
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