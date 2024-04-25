AKP'li 'taklacı güvercin’in performansı alay konusu oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ziyareti sırasında kendini yere atarak yuvarlanmaya başlayan AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe'nin performansı sosyal medyada alay konusu oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yol çalışmasında büyükşehir belediyesi tarafından engellenen ekipleri ziyareti sırasında AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe'nin kendisini yere atarak yuvarlanması ve saldırıya uğradığını iddia etmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İbrahim Efe'nin kendini yere attığı görüntüleri 'Oskarlık performans' notuyla paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise "AK Parti, bu taklacı güvercin İbrahim’i meclis üyesi yapmış" dedi.

AK Parti, bu taklacı güvercin İbrahim’i meclis üyesi yapmış. https://t.co/xBaEIkBZAX — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 25, 2024

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, ‘’Kendini yere atıp hakemi aldatmaya yönelik hareketinden’’ ibrahim Efe SARI kart görmeli" dedi.

‘’Kendini yere atıp hakemi aldatmaya yönelik hareketinden’’ ibrahim Efe SARI kart görmeli. https://t.co/AGz43XsRmz — Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) April 25, 2024

Diğer paylaşımlarda bazıları ise şöyle:

Bu adam akpli değil, bu adam akp https://t.co/l74Od45znw — kıvanç altuğ (@kivancaltunes) April 25, 2024

3E sınıfından Efe'nin tiyatro performansını görüyorsunuz sjdsajasjsajksajsa https://t.co/ygkXX0PBqF — Marla the big YIKIK (@BigYikik) April 25, 2024

Eleman AKP'nin 22 yıllık siyasetini görsel sanatlarla anlatmış.



👇 https://t.co/djKNLb5upn — Salih Yeşil (@salih__yesil) April 25, 2024