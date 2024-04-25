AKP'li meclis üyesi kendini yere atıp yuvarlandı, 'Bana saldırıyorlar' dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yol çalışmasında büyükşehir belediyesi tarafından engellenen ekipleri ziyaret ederken AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe kendisini yere atarak saldırıya uğradığını iddia etti. Bir süre yerde yuvarlanan Efe, bu sırada yürüyenlerden birine de çelme taktı. Olaya ilişkin konuşan İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk, “TÜGVA ve Ensar’la yapılan protokollerin feshinden sonra bir agresifleşme oldu” diye konuştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde AKP'li İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in önünde kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı.

Saldırıya uğradığını iddia eden Efe, tartışma yaşadığı kişilerden birine de çelme taktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde CHP’li İzmit Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne alternatif yol açmak isterken AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

İzmit Büyükşehir iş makineleri yolu kapattı. İzmit Belediyesi personelleri yola girmek isterken fiziki müdahaleye maruz kaldı.

Olay yerini incelemeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in önünde ise ilginç bir olay gerçekleşti.

BİR ANDA KENDİNİ YERE ATTI

Olay yerinde bulunan AKP’li İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Hürriyet’in yanına yaklaşmak isterken yanındaki bir kişi koluyla iterek Efe'nin yaklaşmasına izin vermedi.

Kendini yere atarak bağıran ve saldırıya uğradığını iddia eden Efe, yerde yuvarlanmaya başladı.

Efe ayağıyla çelme takarak kendisini iten kişiyi de yere düşürdü.

Daha sonra ise ayağa kalkıp kendini tekrar yere attı. Belediye Başkanı Hürriyet, yürümeye devam ederken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

“TÜGVA VE ENSAR’LA YAPILAN PROTOKOLLERİN FESHİNDEN SONRA BİR AGRESİFLEŞME OLDU”

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt hazırlığı çalışmaları için gittiği Şehir Hastanesi bağlantı yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince fiziki müdahaleyle engellenmesine İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk tepki gösterdi.

BirGün'e konuşan Gençtürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Belediyesi’nin projesine çöktüğünü söyledi:

“Olayın yaşandığı yer Tavşantepe Mahallesi. Buraya ulaşmayı kolaylaştırmak için İzmit Belediyesi bir merdiven koymuştu. Tamamen vatandaş kolaylık olsun diye yapılmıştı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu merdiveni söktü. Buradan geçen bir yol var. Bunun bir kısmı bize, bir kısmı şehir hastanesine ait. Hastanenin arkasında bir yol var. Mahalle muhtarı, mahallede yaşayan vatandaş o yolun yapılması yönünde bize talepte bulundu. Bu yol için biz hastaneye yazı yazdık. Ancak hastaneden yanıt gelmedi. Biz buna rağmen yolun genişletilmesini, ışıklandırmasını yaptık. Sadece asfalt işi kalmıştı. Biz bunu da yapacağımızı büyükşehir belediyesine ilettik. Bu konuda bize ‘yapmayın’ diye bir cevap da gelmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de alanı olmayan bir yer burası. Buna rağmen bizden önce oraya araçlarıyla bizim araçlarımızın girmesine engel oldular. Fen İşleri Müdürümüz ile 3 işçiye fiziki darp uygulandı. Büyükşehir Belediyesi projeye çökmüş oldu. Hizmet yarışından ziyade İzmit Belediyesi’ne gol atmak temelli bir uygulamaya girişti.”

“TÜGVA ve Ensar’la yapılan protokollerin feshinden sonra bir agresifleşme oldu” diyen Gençtürk şöyle devam etti: “Bu olayın da onun yansıması olduğunu düşünüyoruz. Büyükşehir belediyesindeki sayımızın yetmediği komisyonlara da üyelerimizin gireceği konusunda anlaşmıştık. O sözü de tutmadılar. Genel bir sertleşme yaşanıyor diyebiliriz.”