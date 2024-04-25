CHP’li Gülcan Kış’tan BirGün’e ziyaret: BirGün’ün açtığı alan son derece önemli

BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "BirGün'ün medyada açtığı alan son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Medyaya yönelik sansür girişiminin hiç olmadığı kadar hızlandığının altını çizen Kış, “BirGün’ün medyada açtığı alan bu noktada son derece önemlidir” diye konuştu.

Doğru haber ihtiyacının ekmek ve su kadar önemli olduğuna dikkati çeken Kış, şunları söyledi:

“BirGün Gazetesi, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile medyada önemli bir alan yarattı. BirGün emekçilerinin halka haber ulaştırmak için verdiği gayreti takdir ediyorum. Gerçeği söylemenin giderek güçleştirildiği bir dönemde BirGün başta olmak üzere, iktidara yakın pozisyon almayan tüm gazeteleri ve emekçilerini kutluyorum."

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından Türkiye’deki baskı ve korku ortamının kırılabileceğini herkesin gördüğünü ifade eden Kış, "Hak ve özgürlüklerin genişlediği, toplumun tüm kesimlerinin kendisini özgür hissettiği, basının siyasi müdahalelerle şekillendirilmeye çalışılmadığı dönemler de gelecek. Bunda gerçek gazetecilerin payı da olacak" ifadesini kullandı.