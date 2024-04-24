Süleyman Soylu, isim vererek 3 gazeteciyi hedef gösterdi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı'yı hedef gösterdi. Soylu, "Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil" dedi.

7 yıllık İçişleri Bakanlığının ardından Haziran 2023'te koltuğunu Ali Yerlikaya'ya devreden Süleyman Soylu, 3 gazeteciyi isim vererek hedef aldı.

GDH TV'ye konuk olan Soylu'nun yer aldığı programın kısa bir fragmanı yayınlandı.

Soylu, son 10 ay içinde hakkında yapılan 550 olumsuz köşe yazısına dikkat çekerek bu durumun 'normal olmadığını' savundu.

"NEYE HİZMET ETTİKLERİNİN FAKINDA DEĞİLLER"

Kendi döneminde uyuşturucu kaçakçıları ve çetelerle mücadele edildiğini savunan Soylu, "Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı" dedi.

"DELİ MİSİNİZ"

Dünyada aranan hiçbir suçlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmadığını da iddia eden Soylu, “Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz. Ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz" ifadelerini kullandı.