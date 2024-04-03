Timur Soykan’dan, haberine yanıt veren Süleyman Soylu’ya 8 soru

BirGün yazarı Timur Soykan, “Hollandalı uyuşturucu baronuna operasyon yapılmamasına” ilişkin haberini yalanlayarak kendisini hedef alan Süleyman Soylu’ya 8 soru yöneltti.

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Timur Soykan’ın “Hollandalı uyuşturucu baronuna operasyon yapılmamasına” ilişkin yazısına, “‘Leijdekkers Operasyonu’; Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı’na Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında toplantıda bizatihi şahsıma iletilen dosya ve kritik bir bilgi ile başlatıldı” şeklinde yanıt vermişti.

Bu açıklamaya yanıt veren Soykan, kendisini hedef alan Soylu‘nun kullandığı ifadelere de tepki gösterdi.

SOYKAN'DAN SORULAR

Süleyman Soylu’ya 8 soru yönelten Soykan, şunları kaydetti:

“Süleyman Soylu, yabancı uyuşturucu baronlarının Türkiye’de yıllarca süren sefasını anlatan ve tamamen resmi belgeye dayanan haberimizle ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmış. Yine FETÖ-PKK iftiraları ve tüm güvenlik teşkilatını savunma taktiği ile kendi dönemindeki baron istilası gerçeğinden sıyrılmaya çalışıyor. Biz soralım:

1-Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers, sizin döneminizde İstanbul ve Bodrum’da mülkler edinip kara parasını nasıl aklayabildi? Nasıl otel alabildi?

2-Türkiye’den Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini yönetip kara parasıyla külçe altınlar nasıl satın aldı? Bu külçe altınları uçakla Dubai’ye nasıl götürdü?

3-Hollanda’dan bilgi gelmesine karşın neden hemen yakalanmadı?

4-Ortağı Isaac Bignan, malikaneler, gökdelende daireler, villalar alıp ultra lüks özel üretim ciplerle İstanbul’da gezerek parasını aklarken neden dokunulmadı?

5-Bu şebekenin ortağı yabancı uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı nasıl verildi?

6-Leijdekkers’in ortağı Abdullah Alp Üstün, uyuşturucu davasında sanık olmasına karşın uyuşturucu kaçakçılığına nasıl devam edebildi?

7-İstanbul’un göbeğindeki oto galeride lüks otomobillerin tekrar tekrar satılıp kara paranın aklandığı nasıl gözden kaçabilir?

8-Belki de tek soruya verilecek yanıt bile yeterli olur: Sizin İçişleri Bakanlığınız döneminde neden Türkiye, dünya mafyasının üssüne dönüştü? Avusturalya’dan Hollanda’ya, Balkanlardan Kafkaslara, Belçika’dan Almanya’ya kadar tüm dünyanın uyuşturucu kaçakçıları neden ülkemize geldi? Bazıları nasıl vatandaş yapıldı?”

Süleyman Soylu, yabancı uyuşturucu baronlarının Türkiye’de yıllarca süren sefasını anlatan ve tamamen resmi belgeye dayanan haberimizle ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmış. Yine FETÖ-PKK iftiraları ve tüm güvenlik teşkilatını savunma taktiği ile kendi dönemindeki baron istilası… https://t.co/RCbykruTjp — Timur Soykan (@timursoykan) April 3, 2024

NE OLMUŞTU?

Soykan, bugünkü ‘Zehirli servetler Cumhuriyeti’ yazısında İstanbul’daki bir uyuşturucu iddianamesini konu almış, Hollandalı, Alman, İspanyol, Sırp ve Türk baronların şebekelerine dikkat çekerek Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini İstanbul ve Bodrum’dan yönettiklerini yazmıştı.

Yazısının bir bölümünde bu baronlardan Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers’a değinen Soykan, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu döneme dikkat çekerek şunları kaydetmişti:

“Hollanda ve Belçika polisi, Bolle Jos ve Kara Mamba’nın Türkiye’de yaşadığını yıllar önce tespit etti. Hollanda medyasında Bolle Jos’un iki kez yakalanıp serbest bırakıldığı, polisler ve güçlü siyasiler tarafından korunduğu öne sürüldü.

Ama Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde operasyon yapılmadı. Oysa ‘Bolle Jos’un Türkiye’deki ortağı da biliniyordu: Abdullah Alp Üstün. Avrupa’da ve Türkiye’de defalarca uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Abdullah Alp Üstün’ün eşi ile Bolle Jos’un eşi kardeşti. Yani bacanaklardı.

28 Mayıs seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya’nın ilk yaptığı büyük operasyon Hollandalı baronlar ve ortaklarına oldu. 2020’de Belçika Anvers’e 4.2 ton kokaini sevk ettiği sırada Bolle Jos’un Bodrum’da olduğu tespit edildi. Sky ECC şifreli mesaj sisteminden kokainin hangi gemiden saat kaçta alınacağını anlatıyor, 7 beyaz otomobil ile kokain paketlerini depoya taşıtıyor, hatta depoya giriş şifresini bile o yazıyordu. Bu sırada Bodrum’daki villada lüks hayatını sergilediği fotoğraflarını da Sky ECC üzerinden adamlarına göndermişti.

13 Haziran 2023 tarihinde başlayan operasyon dalgalarında nasıl olduysa Bolle Jos kaçmayı başardı. Kara Mamba, Abdullah Alp Üstün, onlarla bağlantılı yabancı ve Türk uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı.”

SÜLEYMAN SOYLU’DAN YANIT

Şimdilerde AKP İstanbul Milletvekili olan Soylu, kendi döneminde bunlara operasyon yapılmamasına dair Soykan’ın yazısını hedef almıştı.

Soylu yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Birgün Gazetesi’nde!! bugün bahsedilen Hollandalı baron “Leijdekkers Operasyonu”na kadar bizatihi şahsımın ve birlikte çalıştığımız her türlü riski alan güvenlik teşkilatımızın ve bize bu güveni veren Cumhurbaşkanımızın imzası vardır. Örneğin ‘Leijdekkers Operasyonu’; Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı’na Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında toplantıda bizatihi şahsıma iletilen dosya ve kritik bir bilgi ile başlatıldı.( Bu tafsilatlı dosyadan bir süre öncede kişi ile ilgili yine bakanlar konuşmasında tarafımıza isim olarak verilmiş ve kapsamlı dosya iletileceği söylenmiş ve talimatımla bunun üzerine güvenlik birimlerince tahkikata başlanmıştı.) Bahsedilenlerin uyuşturucu ve uluslararası suç meselesinden başka burada açıklayamayacağım ve bir ülkenin devlet güvenliğini ilgilendiren çok önemli bir tehditleri daha vardı. O tarih itibari ile bakanlığımızın teknik dinleme, istihbari, narkotik operasyonel tüm birimleri ile çalışma hemen başlatıldı. İstihbarat Başkanlığımız, Narkotik Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ile aylarca takip edildi ve çember daraltıldı. Ve bu konu Hollandalı muhataplarımızla de sürekli iletişim halinde götürüldü. Anılan tarihte de adliye ile hazırlanan içeriklerin bir kısmı ve yazıda bulunan dosyalarla birlikte operasyon yapıldı.”