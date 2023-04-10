Timur Soykan

İstismarcı koruyanlar ortaya çıkacak mı?
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde yaklaşık 15 gün önce 75 yaşındaki Hüseyin Ç. kendisine ait kahvehanenin önündeydi. Kahvehanenin önünde...
Hollandalı baronun sağ kolu yakalandı
Türkiye, kokain rotasına dönüştürülürken uluslararası baronların ülkeyi mesken tuttuğunu, hatta korunduklarını defalarca yazdık. İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın atanmasından günler sonra...
Anadolu Adliyesi’nde Kuran kursu açılıyor
Tarikatların örgütlenmesiyle gündeme gelen adliyelerde artık Kuran kursları da açılıyor. İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim, savcı ve...
TÜGVA’nın taciz sırları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) devlet destekli büyük bir örgütlenmeye dönüştü. Milli Eğitim...
Bir adaletsizlik öyküsü: Dövdü, tehdit etti serbest bırakıldı
Her gün kadınların katledildiği ülkede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı ve şimdi 6284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun iktidarın hedefinde....
11 yıl sonra hesap vakti
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca...
Hollandalı baronu kimler korudu?
Türkiye'nin kokain güzergahına dönüştürüldüğünü bu köşede defalarca anlattık. Nisan 2020'de Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilmek üzereyken yakalanan 4,9 ton kokainin arkasındaki güçleri...
Hollandalı baronu kimler korudu?
Türkiye'nin kokain güzergahına dönüştürüldüğünü bu köşede defalarca anlattık. Nisan 2020'de Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilmek üzereyken yakalanan 4.9 ton kokainin arkasındaki güçleri...
O gericiye takipsizlik
Hatay Dörtyol’daki AKP İlçe Başkanlığı önünde 15 Şubat 2023 günü milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılıyordu. Milletvekili adayları tanıtıldıktan sonra AKP...
6 bin MS hastası ilaçsız kaldı
Multipl Skleroz (MS) bir sinir sistemi hastalığı. Türkiye’de yaklaşık 50 bin MS hastası var. Hastalığın tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler...
Ne skandallar bitti ne de kurşunlar...
Güvenlik kamerası kayıtlarında Bereket Öner, telefonla konuşarak dışarı çıkıyor ve ateş açılınca içeri kaçıyor. Daha sonra kurşunların binanın camlarını kırarak...
Çıplak aramanın görüntüsü
Cezaevlerinde çıplak arama yapıldığına dair çok sayıda şikâyet gelirken iktidar bunu sürekli yalanladı. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, AKP sözcüleri, bu...
IŞİD Kadısı’nın ballı hayatı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2014-2018 yılları arasında IŞİD’in Telabyad, Münbiç ve Rakka Kadısı olarak görev yapan Tunuslu terörist Mohamed Mrad...
Kayıp çocuklar ülkesi
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 ay bir hafta geçti. Tarihimizin en büyük acısını yaşadığımız, yerle bir olmuş kentlerde unutulmuş olmanın...
‘Yerli ve milli’ vefasızlık
İktidarın milliyetçi söylemi, seçim döneminde zirveye ulaşırken deprem bölgesinde ‘yerli ve milli’ sloganlarının arkasındaki vefasızlık gözler önüne seriliyor. Şehit aileleri...
Fena çarpmışlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2019 yılında Norveç’ten yaklaşık 50 milyon dolara 7 adet Mobil Elektrik...