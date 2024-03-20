Sandık harekâtı

İktidarın, az farkla kaybettiği şehirlere seçmen yığdığı iddia ediliyor. Kars, Iğdır ve Siirt’e binlerce asker, polis ve korucu seçmen olarak kaydedildi. Hatta kış tatbikatının seçime göre ayarlandığı iddia ediliyor. Kayıtlarda çok sayıda binada binlerce seçmenin bulunduğu tespit edildi.

Türkiye, seçime giderken bir kez daha “İktidar oylarımızı çalacak mı?” gerilimini yaşıyor. Maalesef halkın iradesinin çalınması, sandıkta dönen dolaplar, mühürsüz zarflar, atı alıp Üsküdar’ı geçenler vaka-i adiye oldu. Ancak ne sandık hileleri ne de sandık güvenliği seçim günü başlıyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde iktidara adil olmayan seçim süreci yetmiyor. Muhalefet partilerinin tespitlerine göre; taşıma seçmen ile halkın iradesi gasp edilmek isteniyor. Çok çarpıcı iddialar var ama nedense gündem olmuyor. Oysa sandıktan oyların çalınmasından bir farkı yok.

2019 seçiminde Şırnak’ta AKP’nin kazanmasının ‘Taşıma seçmen’ konusunda bir dönem noktası olduğu yorumu yapılıyor.

Şırnak’ta 2014 yılında BDP, yüzde 59,5 oyla kazanmıştı, AKP ise yüzde 29 oyla ikinci olmuştu. 2019 yılında HDP, çok sayıda asker ve polisin, oy dengesini AKP lehine değiştirmek için şehre kaydırıldığını iddia etmişti. 2019 yerel seçimlerinde AKP yüzde 61,7 (19 bin 718 oy) ile birinci oldu. HDP ise yüzde 35 (11 bin 194) oy oranında kaldı. YSK, HDP’nin itirazlarını kabul etmedi.

İNCELEME YAPILDI

2024 yerel seçimlerinde ise hem CHP hem de DEM Parti ‘taşıma seçmen’ konusunda detaylı incelemeler yaptı.

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Yığma Seçmen Raporu hazırladı. Seçmen listelerinin askıya çıktığı tarihten itibaren normal olmayan seçmen hareketliliğini anlamaya yönelik bir analiz altyapısı oluşturuldu. Sorunlu il ve ilçeler tespit edildi. Hem CHP hem de DEM Parti’nin anormal seçmen hareketleri tespitleri üç ilde yoğunlaşıyor:

Kars, Iğdır ve Siirt.

Bu üç şehirde de Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki oy farkı çok az. Ve bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2024 Kış Tatbikatı’nın seçim dönemine denk getirilmesine dikkat çekiliyor. Tatbikat gerekçesiyle özellikle Kars ve Iğdır’a Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden askerlerin getirildiği ve bu şehirlere seçmen olarak kaydedildikleri öne sürülüyor.

BEŞ BİN YENİ SEÇMEN

Binlerce taşıma seçmen getirildiği öne sürülen dört şehirdeki iddiaları tek tek anlatalım:

KARS: 2019 yerel seçimlerinde Kars’ta AKP aday çıkarmamış ve MHP adayını desteklemişti. Seçimi yüzde 29,58 (12 bin 192 oy) oy oranıyla HDP’nin adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. MHP’nin adayı ise yüzde 26,57 (10 bin 954) oy almıştı. Aradaki oy farkı bin 238’di. Seçimden sonra tutuklanan Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmış ve belediyeye Kars Valisi, kayyum olarak atanmıştı. Bu seçimde de AKP, Kars’ta aday çıkarmadı ve MHP adayını destekliyor.

CHP’nin analiz sisteminde sadece seçmen sayılarına bakılmıyor. Bir adreste daha önce kaç seçmenin oy kullandığı ve bu seçimde kaç kişinin oy kullanacağı belirleniyor. Hatta seçmenlerin daha önce hangi şehirde oy kullandığı da sistemde görünüyor. CHP’nin yığma seçmen raporuna göre; Kars Merkez ilçeye 2023 Mayıs seçimleri ile 2024 yerel seçimleri arasında 5 bin 472 yeni seçmen kaydedildi. Bunların bir kısmı şehir dışından bir kısmı ilçe ve beldelerden şehir merkezine geldi, bir kısmı ise yeni seçmen.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki orduevinde 2023’te 13 kayıtlı seçmen görünüyordu. Bu seçimde ise 2 bin 784 seçmen kaydedilmiş. Bu seçmenlerin tamamı 20-35 yaş aralığında ve erkek. Oy kullanabilen subay, uzman çavuş ya da sözleşmeli erlerden oluşuyor.

DEM Parti’nin incelemesine göre ise Kars merkezde 3 bin 500 taşıma seçmen var. Orduevindeki seçmen sayısı ise 3 bin 5 kişi. Bir önceki seçimdeki oy farkının bin 238 olduğu düşünüldüğünde 3 bin 500 taşıma seçmen sonuçları iktidarın lehine çevirebilir.

‘GÜVENLİK ÖNLEMİ’

IĞDIR: 2019 yerel seçimlerinde AKP, Iğdır’da aday çıkarmamış ve MHP adayını desteklemişti. Iğdır’ı HDP’nin adayı yüzde 50,10 (22 bin 227 oy) ile kazanmıştı. MHP’nin adayı ise yüzde 46,68 (20 bin 713 oy) ile ikinci olmuştu. Aradaki oy farkı bin 514’tü. HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş 15 Mayıs 2020’de tutuklandı ve belediyeye kayyum atandı.

2024 seçimlerinde MHP aday çıkarmadı ve AKP adayına destek verecek.

DEM Parti seçmen kayıtlarını inceledi ve Mayıs 2023’deki seçimde Iğdır’da oy kullanmayan 4 bin 361 kişinin Iğdır merkezde seçmen yapıldığını açıkladı. Bin 514 oy farkını düşündüğümüzde yine seçimin sonucunu değiştirecek bir sayı. DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, “Bu taşıma seçmenlerin çok büyük çoğunluğu 20-25 yaş arasındaki asker ve polisler. Örneğin bazıları Mayıs’taki seçimde Kayseri’de oy kullanmış. Bir kısmı Afrin’de görev yapmış” dedi.

Taşıma seçmen arasındaki askerlerin kış tatbikatı ve güvenlik önlemi gerekçesiyle Iğdır’a getirildiği iddia ediliyor.

CHP’nin analiz sistemine göre ise; Iğdır Merkez ilçeye 2024 Mart-2023 Mayıs arası anormal gelen seçmen sayısı 3 bin 50. Rapora göre; Pir Sultan Abdal Mahallesi’ndeki bir adreste bin 345 yeni seçmen kaydedildi. Aynı mahalledeki bir başka adrese ise bin 257 erkek seçmen yeni geldi. Atatürk Mahallesi’ndeki bir adreste ise 753 erkek seçmen yeni kayıt edilmiş görünüyor.

DEM Parti’nin tespitine göre ise; Konak Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına 743 seçmen kaydedilmiş. 2023 seçiminde İl Emniyet Müdürlüğü binasında kayıtlı seçmen yoktu.

Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın açık ara üstünlüğünün olduğu ilçelerden merkeze seçmen kaydırıldığı da iddia edildi. DEM Parti’nin raporuna göre; ilçelerden bin 163 seçmen Iğdır merkeze kaydırıldı. Bu kişilerin 943’ü genel seçimde Aralık ilçesinde oy kullanmış ve 2024 yerel seçiminde Iğdır merkezde oy kullanacaklar. Aralık ilçesinde HDP’ye hiç oy çıkmıyor ve AKP, 2019’da yüzde 56,39 oranıyla seçimi kazanmıştı. Yılmaz Hun, “Aralık ilçesinde 4 bin seçmen var ve bin seçmen Iğdır Merkez’e geliyor. Yani ilçeden Iğdır’a çok büyük bir göç yaşanmış olması gerekir ama öyle değil. Nüfus mühendisliği yapılıyor ve halk iradesi mobil seçmenlerle gasp edilmek isteniyor” diye konuştu.

Ayrıca Mayıs 2023’te yurtdışında oy kullanan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bin 186 seçmenin 2024 seçimlerinde Iğdır merkezde oy kullanacak şekilde kaydedildiği ortaya çıktı.

ANORMAL ARTIŞ

SİİRT: 2019 yerel seçimlerinde HDP yüzde 48,36 (33 bin 227 oy) ile belediye başkanlığını kazandı. AKP’nin adayı oyların yüzde 46,01’ini (31 bin 611) aldı. Aradaki fark bin 616 oy. Mayıs 2020’de HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı ve Siirt Valisi, belediyeye kayyum olarak atandı.

CHP’nin raporuna göre; Siirt Merkeze 2023 Mayıs-2024 Mart arası anormal gelen seçmen sayısı 5 bin 46.

Barış Mahallesi’ndeki bir adrese bin 710 erkek seçmen, aynı mahalledeki diğer adrese 703 erkek seçmen, yine Barış Mahallesi’ndeki bir diğer adrese 672 erkek seçmenin kaydedildiği raporda yer alıyor. Yeni Mahalle’deki bir adrese bin 944 erkek seçmenin kaydı yapıldığı tespit edildi. Doğan Mahallesi’ndeki bir adreste ise bin 940 seçmen yeni taşınmış görünüyor.

DEM Parti ise Siirt’e 6 bin 643 taşıma seçmen getirildiğini öne sürüyor. Bu seçmenlerin çok büyük çoğunluğunu asker, polis ve korucular oluşturuyor. İncelemede Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde mayıs ayında 7 seçmen görünürken 2024’te bu sayının bin 989’a yükseldiği anlatılıyor.

CHP’nin analiz raporuna göre; Kars, Iğdır ve Siirt’in tüm ilçelerine 17 bin 619 erkek seçmen ve 87 kadın seçmen taşındı.

DEM Parti’nin incelemesinde Hakkari, Batman’daki ilçelere de çok sayıda taşıma seçmen kaydı yapıldığı öne sürüldü. Hatta bazı ilçelerde taşıma seçmen sayısı, ilçedeki normal seçmen sayısını geçti. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki’nin açıklamalarına göre; Hakkari Çukurca’nın Yeşilçeşme Mahallesi’nde 5 bin 57 seçmen var ve sadece 801’i Hakkarili. Buradaki adreslerden birinde 14 Mayıs 2023 seçiminde sadece tek seçmen var ama 2024’te 923 seçmen bu adrese kaydedilmiş. Batman Hasankeyf, Gerçüş gibi ilçelere de çok sayıda seçmenin taşındığı iddia ediliyor.