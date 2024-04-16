Yabancı baronun Türk ortakları

Murat Ağırel Türk vatandaşı yapılan Hırvatistanlı uyuşturucu baronunun, Türk ortaklarını kayda geçirdi. Bakalım bu sefer yabancı baronun Türkiye’deki bağlantıları soruşturulacak mı?

Gazeteci Murat Ağırel, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan Havala kitabında kara para trafiğini gözler önüne seriyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi suçlardan elde edilen paranın kirli yolculuğunda devletteki çürümeyi de ortaya koyuyor.

Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır. Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak, 18 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Üsküdar’da yakalanmıştı. Nisan 2022’de İstanbul Yenibosna’da 250 bin dolara bir daire alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu yazmıştık. Hırvatistan tarafından Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı, ismindeki tek harfi değiştirip ‘Nenat’ olmuş ve ‘Çelik’ soyadını almıştı.

Yeni ismiyle Etimesgut kütüğüne kaydedilmişti. Kırmızı Bülten ile aranan bir uyuşturucu baronunun parmak izi incelemesi ve istihbarat değerlendirmelerini geçerek vatandaş olması büyük skandaldı. ‘Etimesgutlu Hırvat Baron’ başlığıyla duyurduğumuz bu haberde ve baronların vatandaş olduğu pek çok skandalda aynı soruyu sorduk: Bu kişilerin Türkiye’deki bağlantıları neden hep karanlıkta kalıyor?

BARON PETRAK’IN 4 TÜRK ORTAĞI VAR

Murat Ağırel, Havala kitabında yabancı baronun Türk bağlantılarını ortaya koydu. Nenad Petrak Hırvatistan’da ‘Ersa Adriatic’ isimli inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanıydı. Kayıtlara göre; Petrak’ın şirketinin dört kurucusu Türk’tü. İsimleri; Uğur Erdoğan, Zekeriya Ersin Öktem, Bülent Saruhan Saraylı, Reşit Babüroğlu’ydu. Murat Ağırel bu kişilerin Hırvatistan’da başka şirketlerinin bulunduğunu da tespit etti. Üstelik Bülent Saruhan Saraylı, Zekeriya Ersin Öktem ve Reşit Babüroğlu, Ersa Adriatic’in yanı sıra Ersa İnşaat A.Ş. ve Karas Altyapı İnşaat Ticaret A.Ş. adlı şirketlerde Nenad Petrak ile ortaktı.

Murat Ağırel’in Havala kitabında anlattığı Bülent Saruhan Saraylı, Türkiye’de Çubucak Turizm İşletmeleri A.Ş., Ersa İnşaat Proje Turizm, Mesa-dorbud’un arasında olduğu çok sayıda şirketin sahibi. Aynı zamanda İstanbul Turizm Derneği yönetim kurulu üyesi. Ersa İnşaat, Hırvatistan’da çok sayıda inşaat işi almış. Şirket adına projeleri imzalayan ise Zekeriya Ersin Öktem. Yani Nenad Petrak’ın diğer Türk ortağı. Zekeriya Ersin Öktem’in de Sense İnşaat isimli bir şirketi var.

Havala - Murat Ağırel

Kırmızı Kedi Yayınevi, 2024

"FETÖ BORSASINA UZANAN İLİŞKİLER"

Öktem’in ismi daha önce Anadolu Başsavcılığı’na yaptığı bir suç duyurusuyla gündeme gelmişti. Eski çalışanı olan ‘Aytaç Ocaklı’ isimli kişinin, adını kullanarak Ukrayna’daki bir Türk şirketini dolandırdığını iddia etmişti.

Aytaç Ocaklı ise yıllardır farklı iddialar ile ilgili Türkiye’nin gündeminde. FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün gizli kasası olduğu iddia edildi. Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçırılmasını organize ettiği öne sürüldü. Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi, eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, kendisini Aytaç Ocaklı’nın 2021 yılında Ukrayna’dan Romanya’ya kaçırdığını söyledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZİNE ÇÖKTÜLER"

Sedat Peker ise 28 Haziran 2021’deki ifşalarında Aytaç Ocaklı’nın Ukrayna’nın Lviv şehrindeki alışveriş merkezine çöküldüğünü anlatmıştı. Sedat Peker’in iddiasına göre; FETÖ Borsası’nın kurucularından Burak Başlılar ile savunma sanayi ihaleleri alan Cihan Ekşioğlu, Aytaç Ocaklı hakkında ‘Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçırdı’ diye haberler yaptırmış ve daha sonra alışveriş merkezine çökmüşlerdi. Oysa Burak Başlılar’ın Fetullahçı Çete ile sıkı bağları biliniyordu. Zekeriya Öz’e Forex’te oynaması için 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti. Burak Başlılar, Cihan Ekşioğlu ile Zaman Gazetesi’nin sahiplerinden olan ama FETÖ soruşturmalarından hep kurtarılan Fettah Tamince eski ortaktı.

Murat Ağırel, kitabında bu garip bağlantıların altını çiziyor ve şöyle yazıyor: “Özetle bu bir ‘Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz’ hikâyesidir. FETÖ’sü, baronu, kara paracısı hepsi aynı torbada bulunuyor.”

Türk vatandaşı yapılan Hırvatistanlı uyuşturucu baronunun, Türk ortakları kayda geçti. Bakalım bu sefer yabancı baronun Türkiye’deki bağlantıları soruşturulacak mı?