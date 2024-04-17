92 milyar TL’lik operasyonlar

28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra organize suç örgütlerine yönelik operasyon dalgaları başlamıştı. İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre bu operasyonlar sonucunda el konulan malvarlığı değeri şoke edici: 92 milyar TL.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Yerlikaya’nın göreve geldiği 1 Haziran 2023 ile 8 Nisan 2024 tarihleri arasında organize suç örgütlerine 1.187 operasyon yapıldı.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu 2022 yılının tamamında organize suç örgütlerine yapılan toplam operasyon sayısı 488 olmuştu.

1.187 OPERASYON, 8 BİN 52 GÖZALTI

1 Haziran 2023-8 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan 1.187 operasyonda 8 bin 52 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3 bin 36’sı tutuklandı. 1.751 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 242 uzun namlulu silah, 5 bin 970 tabanca, 3 bin 593 çek-senet ele geçirildi.

Ali Yerlikaya’nın 10 aylık İçişleri Bakanlığı döneminde bu operasyonlarla çökertilen organize suç örgütü sayısı ise 436 olarak kayıtlara geçti. Bunların 38’i ulusal boyutta faaliyet yürüten suç örgütleri, 73’ü ise bölgesel faaliyet gösteren çeteler. Operasyonlarla tamamen dağıtıldığı açıklanan yerel organize suç örgütlerinin sayısı ise 310 oldu.

13 ULUSLARARASI BARONA OPERASYON

Bu istatistikte çökertilen uluslararası suç örgütü sayısı çok dikkat çekici: 14. Üstelik bunların 13’ü, yani biri dışında hepsi uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin operasyonlarıyla yakalandılar. Bunların arasında Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers, Avustralya merkezli Komançero, Sırp, Hırvat, İspanyol ve Alman uyuşturucu kaçakçıları vardı. Bir uluslararası mafyaya ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi operasyon yaptı.

1 Haziran 2023 ile 8 Nisan 2024 arasında Türkiye’de Kırmızı Bülten ya da difüzyon (Kırmızı Bülten kararının çıkmasından önce vakit kazanmak için çıkarılan arama kararı) ile aranan 406 kişi yakalandı. Bunların 44’ü uyuşturucu kaçakçısıydı. 67’si çeşitli asayiş suçlamalarıyla aranıyordu. 231’i hakkında ise kaçakçılık ve diğer organize suçlarla ilgili Kırmızı Bülten ve difüzyon kararı çıkarılmıştı. 64’ü ise terör suçlamasıyla aranıyordu.

Çökertilen toplam 436 organize suç örgütünün 117’si uyuşturucu suçları işliyordu. 298’i kaçakçılık, çek-senet tahsilatı gibi organize suçların failiydi. Çökertilen 21 suç örgütü ise siber suçlar kapsamında soruşturuldu. 1 Haziran 2023 ile 8 Nisan 2024 tarihleri arasında 436 suç örgütü çökertilirken 2022’de bu sayı 133 olarak açıklanmıştı. Aradaki büyük fark dikkat çekiyor.

LÜKS REZİDANSLAR, OTELLER, OTOMOBİLLER

Yabancı uyuşturucu baronlarının, Türkiye’de kara parayla edindikleri mal varlıklarını defalarca kaleme aldık. Alman, İspanyol, Alman, Hırvat, Hollandalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Sırp uyuşturucu kaçakçıları, İstanbul’un merkezindeki gökdelenlerin rezidanslarından daireler, lüks sitelerden villa ve malikaneler alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurmuştu.

İstanbul, Bodrum, Çeşme’de oteller satın almış, onlarca şirket kurmuşlardı. Külçe külçe altınları özel uçaklarla Dubai’ye götürmüşlerdi. Her operasyondan sonra milyonlarca dolarlık saatler, mücevher ele geçirilmiş, onlarca banka kasası anahtarı, evlerinde, araçlarında bulunmuştu. Bazıları banka hesabında yüz milyonlarca lira mevduatı tutacak kadar rahattı.

Ferrari, Lamborghini, Porsche, özel üretim Rolls-Royce, Bently otomobiller satın alarak kara paralarını aklamışlardı.

Operasyonlar sonucunda gökdelendeki dairelere, villa ve malikanelere, şirket hesaplarına, ele geçirilen saat ve mücevherlere, lüks otomobillere el konuldu.

BAKIM VE TAMİR İÇİN GÖNÜLLÜ DESTEK

Sadece Avustralya merkezli Komançero Çetesi mensuplarının 21 üst segment otomobilinin değeri 100 milyon TL’yi aşıyordu. Hollandalı baronun çetesinin kara para aklamak için satın aldığı onlarca lüks otomobilin toplam değeri çok daha fazlaydı. El konulan bu otomobiller, mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube’nin kullanıma verildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından, bu otomobillerin bakım, tamirat gibi tüm masraflarının bazı otomotiv şirketleri tarafından gönüllü olarak yapıldığını öğrendim. Kaynaklar “Bu otomobillerin yakıt dışında devlete hiçbir masrafı yok” dedi.

Mafya üyeleri kara paralarını lüks arabalar alarak aklamışlardı.

Bu araçlara el konulmuştu.

92 MİLYAR TL’LİK REKOR

Son 10 ayda organize suç örgütlerine yapılan tüm operasyonlarda MASAK aracılığıyla el konulan mal varlığı değeri ise şoke edici: 92 milyar TL, yani yaklaşık 3 milyar dolar. Bu dünya ölçeğinde çok büyük bir miktar.

Bu sayılar sadece son dönemdeki operasyonların başarısını ortaya koymuyor, geçmişte Türkiye’nin ne denli büyük bir mafya karanlığına sürüklendiğini de gözler önüne seriyor. Ayrıca bu operasyonlarda ele geçirilen yabancı uyuşturucu baronlarını yıllarca kimlerin koruduğu, Kırmızı Bülten ile aranmalarına karşın onlara T.C. vatandaşlığını kimlerin sağladığı karanlıkta kalıyor. Kravatlı çeteler ortaya çıkarılmazsa temiz devlet ve temiz toplum hayalden öteye gidemeyecek. Öte yandan siyasi destekle halen dokunulmaz olan bazı suç örgütü liderlerinin olduğunu da biliyoruz.