Baronların ‘babası’

Türkiye’yi uyuşturucu ağının merkezine dönüştürdüğü iddia edilen baronların bir numaralı şüphelisi; Abdullah Alp Üstün. Nasıl oluyorsa; büyük bir uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanıyor. Hatta Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Bolle Jos’un arkasında o var. Kod ismi ise ‘Baba’ (The Godfather) filminden: Don Vito Corleone. Oğlunun kod ismi ise Corleone.

Baronlar iddianamesinde Türkiye’de üslenen ve vatandaşlık peşinde olan tüm yabancı uyuşturucu kaçakçılarının bağlantılı olduğu bir isim var: Abdullah Alp Üstün. Savcılığa göre; Avrupa’yı saran kokain ağını Abdullah Alp Üstün Türkiye’den yönetiyor. İddianamede Abdullah Alp Üstün’ün, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak suçlarının yanı sıra örgüt kurmaktan cezalandırılması isteniyor. Bolle Jos ve Isaac Bignan’ın arasında olduğu yabancı baronlar ise örgüte üye olmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Diğer 48 sanık hakkında da aynı suçlamalarla dava açıldı.

Baştan anlatalım:

Abdullah Alp Üstün, 1979 Kastamonu doğumlu.

2011 yılında hakkında eroin kaçakçılığı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İddiaya göre; İran’dan temin ettiği eroini önce Yüksekova’ya getirtiyor ve buradan Mersin’de bir depoya taşıtıyordu. Burada salça konserveleri yüklü TIR ile Ro-Ro taşıma sistemini kullanarak eroin İtalya’nın Trieste Limanı’na götürülüyordu. Uyuşturucunun son durağı ise Almanya ve Hollanda’ydı. Abdullah Alp Üstün, bu ülkelerde eroini alıcılara ulaştırıyordu. Bu uyuşturucu ticaretiyle ilgili dava üç yıl sonra 2014 yılında Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

2 MİLYON 300 BİN HAP

Aynı dönemde Avrupa’da polisin takibindeydi. 2011’de Hollanda’daki bir uyuşturucu operasyonunda sahte Sırbistan kimliğiyle yakalandı ama serbest kaldı. Çok sayıda sahte kimlik kullanıyordu ve gerçek kimliğinin belirlenmesi çok zordu. 2012 yılında 2 milyon 300 bin extacy hapın yakalandığı bir operasyonda bir numaralı şüpheliydi ama kayıplara karıştı.

2014 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir evde yakalandı ve Litvanya’ya iade edildi.

EROİN KOKAİN TAKASI

Abdullah Alp Üstün, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden ‘Siirtli Naci’ yani Naci Yılmaz ile ortaktı. Türkiye’de uzun süre tutuklu kalan Naci Yılmaz yurt dışında yaşıyordu. 2017’de İstanbul’da açılan bir davaya göre; Türkiye’de temin ettikleri eroini Bulgaristan üzerinden Hollanda’ya gönderiyorlardı. Bunun karşılığında aldıkları kokaini ise yine karayoluyla Türkiye’ye getiriyorlardı. Eroin ile kokaini takas ettikleri bu sevkiyatı polis tespit etti. Takipte eroinin Sarıyer’deki bir villada diplomatik dokunulmazlığı olan konsolosluk araçlarına yüklendiği belirlendi. Bir orta asya ülkesine ait diplomatik plakalı araçlar, arama yapılamadığı için Bulgaristan’a uyuşturucuyu kolayca çıkarıyordu. Bu operasyonda Abdullah Alp Üstün tutuklandı ancak kısa süre sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YARGILANIRKEN DEVAM ETTİ

Büyük baronlara yönelik son iddianamede Abdullah Alp Üstün’ün uyuşturucu ticareti davasından yargılanırken büyük bir kokain trafiğini yönettiği anlatılıyor.

İşte bu bir skandal. Abdullah Alp Üstün, Türkiye’de büyük bir uyuşturucu davasında adli kontrol ile serbest bırakılmasına ve devletin gözünün üzerinde olmasına karşın uyuşturucu kaçakçılığını nasıl yapabildi? Kimler onun faaliyetlerine göz yumdu?

Hollanda makamları, uyuşturucu kaçakçısı Bolle Jos’un yakalanması için Türkiye’ye baskı yapmazsa muhtemelen operasyon yapılmayacak ve Abdullah Alp Üstün faaliyetlerine devam edecekti.

KESİŞİM NOKTASI

Ancak ‘Bolle Jos’ lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’e yönelik soruşturma başlayınca sadece Hollandalı baronun değil, pek çok yabancı baronun kesişim noktasının Abdullah Alp Üstün olduğu anlaşıldı. Yazı dizisinin önceki bölümlerinde anlatmıştık. Abdullah Alp Üstün’ün eşi ile Joseph Johannes Leijdekkers’in eşi kardeş. Yani bacanaklar. İddianamede bunu anlatan savcı şu tespiti yaptı:

“Joseph Johannes Leijdekkers’e uyuşturucu kaçakçısı olma yolunda Abdullah Alp Üstün’ün yardım ettiği anlaşılıyor.”

Özetle savcı Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronunun arkasında Abdullah Alp Üstün olduğunu ifade etti.

BODRUM’DA YAKALANDI

Hollandalı baronlar Joseph Johannes Leijdekkers ve Isaac Bignan’ın yakalanması için 13 Haziran 2023’te yapılan operasyonda hedeflerden biri de Abdullah Alp Üstün’dü ve adamlarıyla birlikte Bodrum’daki lüks villasındaydı.

Polis, Elements Yalıkavak Sitesi Küme Evleri’ndeki villaya baskın yaptı. Abdullah Alp Üstün ile birlikte adamları Fuat Aksoy, Aziz Demir ve Ozan Toprak gözaltına alındı. Aynı anda Abdullah Alp Üstün ile Bolle Jos’un birlikte kullandığı İstanbul Mecidiyeköy’deki Quasar isimli gökdelenin 24. katındaki 2410, 2411, 2412 numaralı daireler ve onların kullanımındaki lounge’a baskın yapıldı. Burada Naci Yılmaz’ın kardeşi Tekin Yılmaz yakalandı. Abdullah Alp Üstün ile Bolle Jos’un sık sık buluştuğu Kocaeli Kartepe’deki otel ile baronların İstanbul ve Bodrum’daki çok sayıda villa ile rezidans dairelerinde arama yapılıyordu.

Bolle Jos, 200 bin avro ödül ile aranıyordu.

Bu aramalarda silah, külçe altın, mücevher, çok pahalı saatler, para destelerini vakumlamak için kullanılan cihazlar, uyuşturucu ve kara paranın kayıtlı olduğu düşünülen defterler, bilgisayarlar ve şifreli haberleşmede kullanılan onlarca telefon ele geçirildi.

13 Haziran 2023’te yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı ama sadece Abdullah Alp Üstün tutuklandı. 23 kişi serbest bırakıldı.

Aramalarda silah ve saat de bulunmuştu.

BABA’NIN UYUŞTURUCU AĞI

Ancak operasyonda ele geçirilen telefonların şifresi kırılıp içindeki mesajlar ele geçirildiğinde İstanbul ve Bodrum’dan Avrupa’daki devasa uyuşturucu ağını yöneten şebeke çözüldü.

İddianameye göre; şifreli mesajlarda ‘Don Vito Corleone’ kod adını kullanan kişi; Abdullah Alp Üstün’dü. Baba (The Godfather) filminde Marlon Brando’nun canlandırdığı karakterden ismini alıyordu. Quasar İstanbul’daki üç dairesinde yapılan aramalarda Don Vito Corleone ve The Godfather filmine ait tablolar bulundu.

Quasar isimli gökdelendeki baronlara ait dairede Vito Corleone tabloları bulundu.

Quasar İstanbul

CORLEONE VE FIRINCI ENZO

Şifresi kırılan telefonlardaki mesajlardan uyuşturucu ve kara paranın muhasebe kayıtlarını Abdullah Alp Üstün’ün oğlu Efe Alp Üstün’ün tuttuğu anlaşılıyordu. Onun kod ismi ise Michael Corleone’ydi. Yani ‘Baba’ filminde Vito Corleone’nin oğlu, Al Pacino’nun canlandırdığı karakter.

İstanbul Etiler’de Autobank Otomotiv isimli oto galerinin sahibi olan Hasan Lala ise Abdullah Alp Üstün’ün kara parasını aklamakla suçlanıyor. Onun şifreli haberleşmedeki kod adı ise Enzo. Yani Baba filminde Micheal Corleone ile birlikte Don Vito’nun hayatını kurtaran fırıncı.

MESSİ, RONALDO, BENZAMA

Uyuşturucu çetesindeki şöhretli kod isimler mafya dünyasıyla sınırlı değil. Futbol dünyası şifreli haberleşme sisteminde çok popüler. Messi, Ronaldo, Benzema, Maldini, Icardi, Zlatan hepsi, uyuşturucu kaçakçılarının yazışmalar ve konuşmalarda kullandıkları kod isimler.

Şifresi kırılan telefonlardaki Threema isimli şifreli mesaj programında, kalıplar halinde kokainlerin, uyuşturucunun yüklendiği konteynerler ile gemilerin, metamfetamin üretilen laboratuvarların, vakumlanıp paketlenmiş Avro ve dolar destelerinin fotoğrafları ve videoları vardı. Sadece Mayıs 2023 ve Haziran 2023’te Threema isimli programdaki mesajlar uyuşturucu ağının büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Uyuşturucu paketlerin hangi adrese, saat kaçta, kim tarafından teslim edileceği detaylarıyla yazılmıştı.

MESSİLİ KOKAİN

Savcılığın tespitlerine göre; bu organizasyonun iki numaralı ismi ‘Messi’ kod adlı Fuat Aksoy’du. Arjantinli futbolcuya hayranlığı nedeniyle bu kod ismi kullanıyordu, telefonun ekranında Messi’nin fotoğrafı vardı. Hatta onun gönderdiği bazı kokain paketlerinin üzerinde ‘Messi’nin fotoğrafları yapıştırılmıştı.

‘Messi’ kod adlı Fuat Aksoy’un Hollanda’da temas halinde olduğu bir uyuşturucu kaçakçısının kod ismi ise ‘Benzama’ydı. Benzema ‘Messi’ fotoğrafı yapıştırılmış kokainlerin teslim adreslerini iletiyordu.

‘Maldini’ kod isimli kullanıcıyla Flemenkçe yazışmalarında da çok sayıda kokain paketinin teslimi planlanmıştı.

BERLİN’DE TESLİMAT

Signal üzerinden ‘Messi’ kod isimli Fuat Aksoy’un Ronaldo ve Black Mamba kod isimli kullanıcılarla da yazışmaları var. Yine kokain sevkiyatlarını organize ettikleri anlaşılıyor.

Ayrıca Fuat Aksoy (Messi), ‘Zlatan’ kod isimli kullanıcıyla mesajlaşıyor. Bu kişi İspanya’ya ait bir GSM hattını kullanıyor ama İstanbul’da yaşıyordu. Zlatan üzerinde Messi fotoğrafı olan kokain paketlerinin fotoğraflarını Messi kod adlı Fuat Aksoy’a gönderiyor ve “Bunların teslimatını Berlin’e yapabilir miyiz’ diye soruyor.

Bir sohbet grubunda ise Icardi ve Cortez isimli kullanıcılar onlarca paket Messi fotoğraflı kokain paketi istiyordu. Polis, bu görüntüleri ele geçirdikten sonra geçmişte Messi fotoğrafı olan kokain yakalaması olup olmadığına baktı. Edirne’de sınırda bu paketlerden yakalanmıştı.

KONTEYNERDE İŞKENCE

22 Mayıs 2023 günü Litvanya GSM hattı kullanan Silvanus kod adlı kişi Threema isimli program üzerinden Messi’ye videolar göndermişti. Bu videoda boş bir konteynerde ağzı bantlanmış, elleri ve kolları plastik kelepçe ile bağlanmış bir adam vardı. Türkçe mesajlarda Messi kod adlı kullanıcı “Abi yalan konuşuyorlar, kırsınlar” yazıyor. Daha sonra gelen videoda elleri ayakları bağlı kişi dövülüyor, ayaklarına çekiç ile vuruluyor. Soruşturmada kimliği belirlenen M.T. isimli kişinin uyuşturucu parasını çalmakla suçlandığı anlaşılıyor.

Bu görüntülerden sonra Silvanus kod adlı kişi ‘Messi’ kod adlı Fuat Aksoy’a çok sayıda borç senedi, icra çeki ve tapu evrakının fotoğraflarını gönderiyor.

MİLYON AVROLUK SENETLER

Senetler ve icra evrakının çoğunda alacaklı olarak Bülent G. Ve Murat D. görünüyor. Borçlular ise; Alaaddin Ak, Aklar Döviz A.Ş., Cengizler Döviz AŞ., Mustafa Ak ve Volkan Özel. Mesajlarda toplam 22 milyon 480 bin avroluk senet ve icra evrakı görünüyor.

Borçlu görünen isimler tanıdık. 28 Aralık 2022’de ‘Kara Para İtirafları’ başlıklı makalemizde (link: https://www.birgun.net/makale/kara-para-itiraflari-415358) Cengizler Döviz Bürosu hakkındaki kara para iddialarını yazmıştık. İddiaya göre; Volkan Özel, kara para trafiğindeki 80 milyon Avro ile kayıplara karışmıştı. Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak da dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Bu mesajların çözümlenmesi için çalışmalar sürerken Bolle Jos ve ‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan her yerde aranıyordu. ‘Siirtli Naci’ ile bağlantılı bir ekibin Hollanda’dan Türkiye’ye Bolle Jos ve Kara Mamba’yı kaçırmak için geldiği tespit edildi. İlk operasyondan 10 gün sonra 23 Haziran 2023’te yapılan operasyonla bu ekip yakalandı. İki gün sonra ise Fethiye’deki villasını terk eden Kara Mamba, Isparta’da yakalandı. Otomobilde Glock marka silahlar da ele geçirildi. Hollanda’dan onu kaçırmak için gelen Türk kökenli iki çete üyesi de Konya’da gözaltına alındı.

Telefon, bilgisayar ve uyuşturucu ile kara para kayıtlarının yer aldığı defterlerin incelenmesinden sonra ise dördüncü operasyon 12 Aralık 2023 günü yapıldı. Abdullah Alp Üstün’ün oğlu Efe Alp Üstün (Micheal Corleone), Bolle Jos’un kardeşinin de arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. Ancak Bolle Jos halen yakalanmadı ve aranıyor. Nasıl kaçabildiği halen büyük bir soru işareti…

YARIN: Baron iddianamesindeki kara para trafiğinin izlerini anlatacağız.