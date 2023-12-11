Somali’den sonra Yemen kazası

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmuş ve yurt dışı yasağı bile konulmadığı için göz göre göre Türkiye’den kaçmıştı. Dün Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlu, İstanbul Beyoğlu’nda 72 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaya kadının kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlanınca Yemen eski Savunma Bakanı’nın oğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Dolapdere’den Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan Ömer Hayyam Caddesi, çok dar ve işlek bir yoldur. Eski, cumbalı evlerin arasından çıkan tek yön cadde çok dik bir yokuştur. Kaldırıma bir kişi zor sığar çoğu zaman dükkan girişleri, merdivenler ya da park etmiş otomobiller yola inmekten başka çare bırakmaz.

Dün (10 Aralık 2023 Pazar günü) saat 12.40 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi’ni 34 DES 8… plakalı otomobil tırmanıyordu. Ön yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein vardı. 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein otomobili kullanıyordu. Bu sırada bir adam ve 72 yaşındaki Pakize Özer, dar caddede karşıya geçmek istedi. Yemen eski savunma bakanının oğlu, yaşlı kadına çarptı. Kadının çarptığı adam da yere düştü. Kafasını kaldırıma vuran Pakize Özer ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakıma kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

‘YAYA BANA ÇARPTI’

Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürülen ve burada ifadesi alınan Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, İstanbul’da babasının tedavi gördüğünü ve ona refakat etmek için 12 Kasım 2023 günü Umman’dan Türkiye’ye geldiğini söyledi. İstanbul Başakşehir’de bir arkadaşının evinde kaldığını anlattı. Tercüman aracılığıyla verdiği ifadesine şöyle devam etti:

“Olay günü babamla kiralamış olduğumuz araçla gezmek için yola çıktık. Olay yeri olan yokuşta yaklaşık 7 km hızla ilerlerken bir anda müşteki karşıma çıktı. Karşıdan güneş geldiği için tam olarak nereden geldiğini görmedim. İlk olarak duyduğum sese göre müştekinin bastonu araca çarptı. Sonrasında müşteki araca çarptı. Ben kesinlikle müştekiye çarpmadım. Olay yerinde herhangi bir uyarı işareti veya yaya geçidi yoktu. Hatta yayaların yola atlamaması için yol kenarında zincir bulunmaktaydı. Yaralı kadının başını eşarbıyla sararak kanamayı durdurdum. Çevredeki insanlar yardım etti ve ambulans çağırdık. Kaza tespit raporuna göre; herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Kaza tespit tutanağında da Pakize Özer’in yaya yolunda değil caddede yürüdüğü için kusurlu olduğu belirtildi. İfadelerde ve raporda kaza anında Pakize Özer’in yanında bulunan ve onunla birlikte yere düşen adamdan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Savcılık ifadesinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musaeed Ahmed Musaeed Hussein yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, yaralı Pakize Özer’in sağlık durumunun takip edildiğini belirterek “Umarız sağlığı iyiye gidecek. Biz de müvekkilimiz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması için başvuracağız. Müvekkilim bu olay nedeniyle çok üzgün” dedi.