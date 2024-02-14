İşkence yapıp saatlerce gezdirmişler

30 Ocak 2024 günü sabah 08.00 sıralarında İstanbul Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi önüne park edilmiş bir otomobilin içinde ceset bulundu. Başında ve bedeninde çok sayıda darp izi bulunan bu kişi yeraltı dünyasında çok bilinen Çakıroğlu Ailesi’nden 44 yaşındaki İlker Çakıroğlu’ydu.

Polis hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde bu aracın hastanenin acil servisine gelip durmadan geri döndüğünü belirledi. Girişteki kamera aracı kullanan kişiyi kaydetmişti. Daha sonra arka koltuğunda İlker Çakıroğlu bulunan otomobili bir TIR’ın önüne park eden sürücü koşarak uzaklaşmıştı.

15 BİN KİŞİLİK AİLE

Karadenizli Çakıroğlu Ailesi, yeraltı dünyasının en kalabalık gruplarından. 15 bin kişilik bu ailenin bazı üyeleri kumar, tahsilat, mekanlara çökme gibi gayrimeşru işleri yürütüyor. Ancak İlker Çakıroğlu’nun aile içinde uzun süredir devam eden bir gerilim nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor. İlker Çakıroğlu’nun yakınları, Fuat Çakır ve Ayhan Çakır isimli aile fertlerini suçluyor.

Fuat Çakır, 46 yaşında ve çeşitli cinayet suçlamaları nedeniyle 24 yıl hapis yattı. Fuat Çakır ve Ayhan Çakır, iki yıl önce 20 Aralık 2021’de Susurluk Çetesi hükümlüsü eski polis Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Arslan ile Kalamış Marina’daki bir lokantada aynı masada oturuyordu. 25 milyon dolarlık bir yat ve çeşitli inşaat işlerindeki husumetlerde iki mafya grubu da devreye girmişti. İddiaya göre; Ziya Bandırmalıoğlu, farklı mafya gruplarıyla yakınlığını anlatmaya başlayınca Fuat Çakır tepki gösterdi. Tartışma büyüdü. Lokantadaki güvenlik kameraları olay anını görüntüledi.

KALAMIŞ’TAKİ LOKANTADA ÇATIŞTILAR

Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan silah çekerek ayağa kalkıp ateş etti. Karnından vurulan Fuat Çakır, Ziya Bandırmalıoğlu’ndan silahı alarak karşı ateş açtı. Bu arada Ayhan Çakır ve adamları iki eski polise onlarca kez ateş ederek öldürdü.

Olayla ilgili iddianamede müebbet hapisleri istenen Çakır kardeşler, meşru müdafaa kararıyla 2 yıl 8’er yıl hapis cezasıyla kurtuldu ve kısa sürede tahliye oldular.

İddiaya göre; bu olaydan sonra yeraltı dünyasında ünü artan Fuat Çakır, ailenin başına geçmeye çalıştı. Çeşitli mafya babaları ile görüşerek destek aradı. Ancak bu desteği bulamadı ve aile içinde gerilim başladı.

BOMONTİ’DEKİ OTEL VE 30 MİLYON TL

Bu sırada ortaklarının husumetli olduğu İstanbul Şişli Bomonti’deki bir otel için Çakıroğlu ailesinden isimler devreye girmişti. Kurulan masalar sonucunda otelin hisselerinin bir kısmı kağıt üzerinde İlker Çakıroğlu’na devredildi.

Bu olayda kendi adının kullanıldığını iddia eden Fuat Çakır, bu otelin hisselerini istiyordu. Ayrıca otel ile ilgili husumetin çözülmesi için mafya grubunun aldığı 30 milyon TL’nin kendisine getirilmesini istedi. Ancak karşı taraf bunu kabul etmedi.

Polisin tespitlerine göre; Fuat Çakır, 29 Ocak 2024 akşamı, yine aile üyesi eski bir polisin işlettiği Karaköy’deki meyhanedeydi. İlker Çakıroğlu’nu konuşmak için meyhane çağırdılar ve üst katı boşalttılar. İlker Çakıroğlu tedirgindi ancak ailesine bilgi vererek buraya gitti. Saat 01.00 sıralarında eşini arayarak iyi olduğunu söyledi.

KUMARHANELERİ GEZDİRDİLER

İddiaya göre; bu telefon aramasından sonra işkence başladı. Otelin hisselerini devretmesi ve parayı getirmesi için 4.5 saat sopalarla dövüldü ve çeşitli işkenceler yapıldı. Kalp hastası olan İlker Çakıroğlu fenalaştı. Polisin incelemesinde Karaköy’deki meyhanenin kameralarının söküldüğü belirlendi. Ancak MOBESE ve trafik kamerası incelemelerine göre; yaralı, baygın haldeki İlker Çakıroğlu saatlerce İstanbul’da gezdirildi.

Karaköy’deki meyhaneden çıkarılıp bir otomobile indirilen İlker Çakıroğlu, önce Suadiye’de Fuat Çakır’ın kumarhanesine götürüldü. Buradan Kızıltoprak’taki başka bir kumarhaneye taşındı. Bu sırada tamamen bilinci kapandı.

Bir çete üyesine onu hastaneye götürmesi talimatı verildi. Bu kişi, Koç Üniversitesi Hastanesi önünde İlker Çakıroğlu’nu bırakarak uzaklaştı. Arabanın kapılarının kilitli olduğu öne sürüldü.

12 KİŞİ ARANIYOR

Polis cinayet ile ilgili Fuat Çakır, Ayhan Çakır’ın da arasında olduğu 12 kişiyi arıyor. İlker Çakıroğlu’nun yakınları, soruşturmayı cinayet şubenin yürüttüğünü ama organize şubenin yürütmesi gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan öldürülen İlker Çakıroğlu, ailenin önde gelen isimlerinden Nazım Çakıroğlu’nun halasının oğlu. Ailenin, suç örgütü liderlerini arayarak Fuat ve Ayhan Çakır’ı saklamamaları ya da sahip çıkmamaları için uyardığı öne sürülüyor. Çakıroğlu Ailesi’nin intikam için Fuat ve Ayhan Çakır’ı aradığı öne sürülüyor. Hatta bu kişileri devletin içinden isimlerin koruduğuna yönelik şüphelerini dile getiriyorlar.

ZİYA BANDIRMALIOĞLU İTİRAFÇI MI OLACAKTI?

İlker Çakıroğlu cinayetinden sonra Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan’ın iki yıl önce öldürülmesi yeniden gündeme geldi. Yeraltı dünyasındaki bazı rivayetlere göre; cinayetin nedenleri, ultra lüks yat ve inşaat işlerindeki husumet ile sınırlı değildi. Ziya Bandırmalıoğlu bu husumetler kullanılarak tuzağa çekilmişti. İddiaya göre; Ziya Bandırmalıoğlu, kendisinin ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da yargılandığı Ankara’daki Faili Meçhul Cinayetler Davası’nda itiraflarda bulunacaktı. Onun ifadeleri, 1990’larda işlenen ve zamanaşımından düşürülen bu davanın seyrini değiştirebilirdi. Bu nedenle tuzağa çekildi, Kalamış’taki balık lokantasına geldiklerinde içkilerine uyuşturucu ilaç konuldu. Bunu fark ederek ateş açmak için masadan kalktılar. Bunların tamamı delile dayanmayan iddialar. Ancak Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan, vurulup yere düştükten sonra kafalarına ateş edilmişti. Buna karşın meşru müdafaa kararı ile 2 yıl 8 ay hapis cezası almaları şüpheleri artırıyor.