‘Vicdansız Başkan’

Malatya Battalgazi’deki Kırçuval Otel’in enkazında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Takımı’nın 6 oyuncusu hayatını kaybetti. Takımın başkanı, aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreter yardımcısı olan Latif Okyay, bugün belediye başkanı olmak için otelin sahibi Zafer Kırçuval ile birlikte seçim kampanyası yürütüyor.

Türkiye tarihinin en büyük acısı 6 Şubat Depremi’nin birinci yıldönümüne yaklaşırken gündemde yerel seçimler var. Depremde insanların göz göre göre ölmesine neden olan rant çetelerinin en önemli ayağını belediyeler oluşturuyordu. Şimdi insanların ölümünde sorumluluğu olanlar, seçim kampanyalarında çalışıyor. Yeniden oy istiyorlar.

Kırçuval Otel’in sahibi Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı.

Zafer Kırçuval, onlardan biri. AKP’li Malatya Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Kırçuval, ilçedeki 8 katlı Kırçuval Otel’in sahibiydi. 6 Şubat Depremi’nin ilk saniyelerinde otel binası yerle bir oldu. Halen kesin sayı açıklanmadı ama 20’den fazla kişinin öldüğü biliniyor.

Kırçuval Oteli, eski bir apartmandan farksızdı

‘OTEL HASARLIYDI’ İDDİASI

Otelde 2. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Takımı’ndan 9 voleybolcu vardı. 3 genç sporcu kurtarıldı. Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gül, Görkem Can Gündüz, Emincan Kocabaş ve Tunahan Yıldız hayatını kaybetti. Hepsi genç, pırıl pırıl sporculardı.

Otelin 2020’deki Elazığ Sivrice Depremi’nde hasar gördüğü, ancak otel sahibinin siyasi bağlantıları sayesinde ‘Hasarsız’ raporu alındığı öne sürüldü.

Depremden 15 gün sonra aradığım Zafer Kırçuval, halen Belediye Başkan Yardımcısı koltuğundaydı ve bu iddiayı sordum. Binanın 2020’deki depremde hasar görmediğini savundu ve “Sağlam raporu verildi. Güvenli bir binaydı” dedi. “Ama o binada insanlar öldü” dediğimde öfkelendi. “Allah’ın depremi kardeşim. Sadece bu otel yıkılmadı, tüm Malatya yıkıldı” diye konuştu.

TAHLİYE OLDU MAKAMA DÖNDÜ

Haber yayınlandıktan bir gün sonra Zafer Kırçuval tutuklandı. Sadece üç ay sonra ise tahliye edildi. Zafer Kırçuval, hapisten çıkar çıkmaz Battalgazi Belediye Başkan Yardımcılığı makamına geri dönmüş.

Latif Okyay kulüp başkanıydı.

Latif Okyay ise deprem sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı’ydı. Aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediye Spor’un başkanıydı. Kırçuval Otel’de yaşamını yitiren voleybolcularla ilgileniyor, onların maçlarını izliyordu. Arşiv oyuncularla çektirdiği fotoğraflarla dolu.

Latif Okyay (önde ortada), bu fotoğrafta takım ile birlikte poz vermişti. Hayatını kaybeden 6 voleybolcu da bu karede. Ayaktakilerden soldan ikinci Tunahan Yıldız, soldan üçüncü Resul Gül, soldan beşinci Mehmet Can Ağırbaş, soldan altıncı Görkem Can Gündüz, soldan yedinci Emincan Kocabaş, soldan sekizinci Murat Çiloğulları.

TAKIMI UNUTAN BAŞKAN

Latif Okyay, bugün AKP’nin Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı ve seçim kampanyası yürütüyor. Yanında onun takımındaki voleybolcuların ölümüne neden olmakla suçlanan Zafer Kırçuval var. Birlikte ziyaretler yapıyor, oy istiyorlar.

Latif Okyay, belediye başkan adayı olmak için ziyaretler yaparken yanında Zafer Kırçuval var.

Kırçuval Otel’in enkazından kurtulan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Takımı oyuncusu Berk Söylemez’e bu durumun kendisine ne hissettirdiğini sordum. Halen olayın travmasını yaşayan Berk Söylemez şöyle konuştu:

“Benim ve o otelde hayatını kaybeden dostlarımın hayatı çok değersizmiş. Bir seçim uğruna o otelin sahibiyle pozlar veriyor. İnsan hayatının hiç değeri yok. Takımın başkanı bizi bir kez bile aramadı.”

‘VİCDANSIZLIK’

Depremde Kırçuval Otel’de hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mehmet Can Ağırbaş, takım kaptanıydı. Nişanlanmıştı ve evlilik hazırlıkları yapıyordu. Bir fotoğrafta Latif Okyay, play off’a kalan takımın kaptanı Mehmet Can Ağırbaş’a çiçek verirken görünüyor. Ama artık fotoğraflarda yanında Zafer Kırçuval var. Mehmet Can Ağırbaş’ın annesi Zeliha Ağırbaş, bu duruma ‘Vicdansızlık” diyerek tepki gösteriyor. Latif Okyay’a mesaj gönderdiğini anlatan Zeliha Ağırbaş “Oğlumun katili ile yan yana durmamasını söyledim. Ama halen birlikte geziyorlar. Eşim de yanına giderek biraz vicdanı varsa bunu yapmamasını söyledi” diye konuşuyor.

‘TADİLATLAR YIKIMA NEDEN OLDU’

Kırçuval Otel’de voleybolcular ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı’ndan 4 sporcu, üç mühendisin de arasında olduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Aradan bir yıl geçmesine karşın halen iddianame hazırlanmadı.

Ailelerin avukatı Çağrı Sarıoğlu, “İlk bilirkişi raporunda binada çok sayıda tadilat yapıldığı ve bu tadilatların taşıyıcı sistemlere hasar verdiği anlatıldı. Ancak Haziran ayında tamamlanan bu raporda sorumlu kişiler belirtilmemişti. Bu rapor 5 ay boyunca savcılıkta bekletildikten sonra Kasım 2023’te sorumluların da belirtilmesi için Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ek rapor istendi” diye konuştu.

5 AY ADALET OYALANDI

Avukat Çağrı Sarıoğlu, aileler adalet beklerken raporun 5 ay rafta bekletilmesine tepki gösterdi. “Böylesi bir süre kaybını anlamak mümkün değil” diye konuştu. Bu sayede iddianame bir yıldır yazılmadı ve Zafer Kırçuval’ın yargılanması sürekli ötelendi.

∗∗∗

ENKAZDAN ÇIKARILDI AMA DEPREMZEDE DEĞİL

Berk Söylemez, 4.5 saat enkaz altındayken bu fotoğrafları çekti.

Kırçuval Otel enkazı altında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Takımı’nın 9 oyuncusu kalmıştı. Berk Söylemez, Mustafa Sızlağ ve Enes Lorci isimli voleybolcular depremden saatler sonra kurtarıldı.

Berk Söylemez, takım arkadaşları Tunahan Yıldız (23) ve Murat Çiloğlulları (20) ile aynı odada kalıyordu. Onları tutup kapıya doğru koştukları sırada bina yıkıldı ve farklı yerlere savruldular. Tunahan ve Murat hayatını kaybetti.

Berk Söylemez enkaz altındayken cep telefonuyla ambulansı aradı ama telefon açılmadı. Sonra annesini aradı ve konuştu, enkaz altında olduğunu söyledi. Ardından Malatya’da bulunan takımın yöneticilerini arayarak yardım istedi. Bu sırada öleceğini düşünerek enkaz altında fotoğraflarını çekti. Takımın yöneticileri ve itfaiye ekibi 4.5 saat sonra onu kurtardı. Enkaz altında fotoğrafları var, otel kayıtları elinde, tanıklar var. Ancak ikametgahı Ankara’da olduğu ve AFAD tarafından kurtarılıp kayıt altına alınmadığı için depremzede kabul edilmedi. AFAD, savcılıklara ve ilgili kurumlara başvuruları sonuçsuz kaldı. Artık voleybol takımlarına katılamıyor. Çünkü deplasmana gittiklerinde otelde kalamıyor, uçağa da binemiyor. Depremden sonra kapalı alan fobisiyle mücadele ediyor. Otelin sahibi Zafer Kırçuval seçim kampanyaları yaparken otel enkazından şans eseri kurtulan voleybolcu depremzede bile olamıyor.

HİLTİ YOKTU, EMİNCAN ÖLDÜ

Emincan burada göz göre göre hayatını kaybetti.

Berk Söylemez, enkazdan çıktığı sırada takım arkadaşı, milli voleybolcu Emincan Kocabaş’ın sesinin geldiğini anlatıyor:

“Havalimanından bir kurtarma ekibi gelmişti. Bu ekip ile Emincan’ın arasında sadece bir duvar vardı. Emincan konuşuyordu. Ama ekibin malzemesi yoktu. Duvarı kıracak bir hilti olsa kurtarılacaktı. 9 saat sonra ikinci deprem meydana geldi. Emincan’dan bir daha ses alınamadı.”

Emincan’ın cansız bedeni depremden 6 gün sonra madenciler tarafından bulundu. Emincan’ın babası Bülent Kocabaş, askerlerin malzemelerle talimat beklediğini ama emir verilmediği için oğlunun ve binlerce insanın öldüğünü ifade etti.