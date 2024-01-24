Denizli Ölüm Hastanesi

Birinci Derece Deprem Bölgesi’ndeki Denizli Devlet Hastanesi için 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarına ulaştık. Hastanedeki yüzlerce kolon ve kirişin yüzde 90’ı çürük. Zeminin sıvılaşma riski var. Buna karşın 7 yıldır önlem alınmıyor, binlerce insanın ölmesi bekleniyor.

6 Şubat depremlerinde hayat kurtarması gereken hastanelerde yüzlerce insan öldü. Depremden yıllar önce sağlık çalışanları bu hastaneler önünde ‘Ölmek istemiyoruz’ diyerek eylemler yapmıştı. Ama ‘depreme dayanıksız’ raporlarına karşın ‘Ödenek yok’ denilerek bu kamu hastaneleri güçlendirilmemiş ya da yıkılıp yeniden yapılmamıştı. Eylem yapan sağlık çalışanları ise soruşturmalar geçirmiş, görevden alınanlar olmuştu.

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümüne yaklaşırken aynı durum Denizli Devlet Hastanesi’nde yaşanıyor. Sağlık çalışanları, Denizli Devlet Hastanesi önünde eylemler yaparak depremde binanın yıkılacağını ve önlem alınmasını istiyor.

GÜNDE 4 BİN KİŞİ VAR

Denizli birinci derece deprem bölgesinde. Denizli Devlet Hastanesi’nde A, B, C, D, E, F, G ve H blokları var. 8 bloklu hastanede gün içinde sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınlarıyla birlikte 4 bin kişi bulunuyor. Ve deprem olması halinde bu binaların yerle bir olacağını, binlerce insanın öleceğini raporlar ortaya koydu.

2017 yılında HEFE İnşaat Danışmanlık Ticaret Ltd Şti, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Haydar Kayhan’ın danışmanlığında Denizli Devlet Hastanesi Deprem Performans Analiz Raporu’nu hazırlamıştı. Raporda binanın depremde yıkılacağının tespit edildiğini herkes biliyor. Ancak aradan geçen 7 yılda sadece başhekimliğin bulunduğu A Blok güçlendirildi. Diğer bloklarda hiçbir güçlendirme yapılmadı.

7 yıldır hasıraltı edilen raporun detaylarına ulaştık. Bu rapor bir deprem olması halinde binlerce insanın öleceğini gözler önüne seriyor.

ZEMİN ÇOK KÖTÜ

Zemin Etüd Raporu’nda Denizli’nin 1. Derece Deprem Bölgesi olduğu ve deprem aktivitesinin geçmişten bugüne çok yoğun olduğu anlatılıyor. Hastanenin bulunduğu zeminin killi kum olduğu ve 4 metre derinlikte su başladığı belirtiliyor. 6 ve daha büyük deprem olması halinde sıvılaşma riski olduğu ifade ediliyor.

Raporda hastanenin blokları tek tek incelenmiş. Kolon ve kirişlerin vahim durumu tablolarla gösterilmiş,

‘BU BİNALAR ÇÖKECEK’

A Blok’taki kolon ile kirişlerin ‘Can Güvenliği Performans Seviyesi ölçülüyor.

Mesela; A1 Blok’taki toplam 5 katta 146 kolon var. Bunlardan sadece 7 tanesi depreme karşı dayanıklı görünüyor, 139 kolon depremde yıkılacak, yani bina yerle bir olacak. A1 Blok’ta 126 adet kiriş var. Bunlardan sadece 2 tanesi çürük değil. 124 kiriş depreme dayanamayacak.

B Blok’ta durum farksız. Yapıya ait elemanların Can Güvenliği Performans Seviyesi ve Hemen Kullanım Performans Seviyesi incelemelerinde durumun ne kadar vahim olduğu gözler önüne seriliyor.

Mesela; 5 katlı B1 Blok’taki kolon ve kirişlerinin incelemesinin sonucu şöyle: 84 kolondan 14 tanesi çürük değil. 60 kolon ise can güvenliğini sağlayamayacak halde. Bu yapıdaki 48 kirişin ise sadece 1 tanesi çürük değil, 47 adet kiriş depreme dayanıksız.

C1 Blok’ta ise 8 kat var. Buradaki 262 kolon incelendi. 58 kolon can güvenliğini sağlayabilecek performansta çıktı. 204 kolon ise çürüktü. 224 kirişin ise sadece 33 tanesi can güvenliğini sağlayabilecek nitelikteydi.

AMATEM’in olduğu D Blok’un da depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. F Blok’ta sonuçlar korkunç çıktı. F1 Blok’taki 167 kolondan sadece 6 tanesi can güvenliğini sağlayacak performansta çıktı. 161 tanesi depremde binayı taşıyamazdı. 126 kirişten ise sadece 3 tanesi sağlam çıktı. F Blok’ta deprem olması halinde içindekilere mezar olacak.

Hastanenin E ve G blokları, 2000 yılından sonra yapılmıştı ve diğer bloklara göre daha iyi durumdaydı. İnceleme raporunda A, B, C, D, F bloklarının yıkılıp yeniden yapılması gerektiği belirtildi. E ve G blokların ise güçlendirilebileceği anlatıldı.

ŞEHİR HASTANESİ YAPILMIYOR

6 Şubat depreminde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastaneler gibi Denizli Devlet Hastanesi ölümü bekliyor. Genel Sağlık İş Sendikası defalarca hastane binası önünde basın açıklamaları yaptı. Ama 7 yıldır hiçbir adım atılmadı.

Denizli’de yapılması planlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin inşaatına ise 2020 yılından beri başlanamadı. 4 kez ihale iptal edildi. İlk ihale 1.5 milyar TL iken 2023’teki ihalede bedel 4.5 milyar TL’ye çıktı.

Denizli’de üst düzey bir iktidar yöneticisinin eşinin özel hastane sahibi olduğu ve bu nedenle şehir hastanesi inşaatının ilerlemediği dedikodusu kulaktan kulağa yayılıyor. Bu rivayetler doğru mu, bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Birinci Derece Deprem Bölgesi olan Denizli’de devlet hastanesi binlerce insana mezar olabilir ve bir an önce önlem alınmalı.