Adliyede orman kanunu: Koruma avukatı darp etti, Başsavcı seyretti

Deprem felaketinin ardından örgütlediği dayanışma ile binlerce depremzedeye destek olan Avukat Bülent Akbay, İskenderun Adliyesi’nin önünde başsavcının şoförü ve korumasının saldırısına uğradı. Makam şoförü ve koruma, Avukat Bülent Akbay’ı dakikalarca darp ederken Başsavcı seyretti.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatı olan Bülent Akbay, sosyal haklar konusundaki çalışmalarıyla Hatay’ın tanınmış isimlerinden. Deprem felaketinden sonra Sosyal Haklar Derneği ile birlikte büyük bir dayanışma ağı örgütlediler. İskenderun’da yaşayan Bülent Akbay, on binlerce koli yardımın depremzedelere ulaşmasını sağladı ve depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını halen sürdürüyor.

TERS YÖNDEN GELİP SALDIRDILAR

Bu sabah İskenderun Adliyesi’ne giden Bülent Akbay, saat 08.30 sıralarında adliye önündeki tek yön yolda ilerliyordu. Ters yönden hızla gelen İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan’ın otomobili, son anda ani frenle durdu. Bülent Akbay, otomobilini taksi durağına doğru yanaştırdıktan sonra camı açarak “Neden ters yönden geliyorsunuz” dedi.

İskenderun Başsavcısı’nın koruması ise “Sana ne lan. Bas git” diye bağırdı. Bülent Akbay “Ne biçim konuşuyorsun” diye karşılık verince araçtan inen koruma, otomobilinin içindeki Avukat Bülent Akbay’a saldırdı. İki elini tuttuğu avukatın yüzüne defalarca vurdu. Başsavcı’nın şoförü de saldırdı ve Bülent Akbay’ı otomobilden indirerek dakikalar boyunca darp ettiler. Bu sırada araçtan inen Başsavcı Muhammet Emin Ünalan, koruması ve şoförünün avukata yönelik saldırısını sadece seyretti.

MAKAM ODASI ÖNÜNDE SALDIRI SÜRDÜ

İddiaya göre; duraktaki taksiciler ve otoparkta görevli polisler, saldırdıkları kişinin avukat olduğunu söyleyince koruma, şoför ve Başsavcı, otomobile binerek hemen adliyenin içine girdi. Yüzü kanlar içinde kalan, pantolonu yırtılan ve vücudunda çok sayıda darp izi olan Avukat Bülent Akbay, çevredekiler tarafından ayağa kaldırıldı.

Yaralı halde adliyeye giren Bülent Akbay, Başsavcı Muhammet Emin Ünalan’ın makam odasının olduğu 5. kata çıktı. Başsavcının sekreterine görüşmek istediğini söylediği sırada koruma ve şoför, Başsavcı’nın makam odasından çıkarak tekrar saldırdı. Avukatı darp ederek 5. kattan uzaklaştırdılar.

Hatay Baro Başkanı’nın görüştüğü, Başsavcı Muhammet Emin Ünalan ise “İki taraf da şikayetçi olmasın, olay kapansın” dedi.

Avukat Bülent Akbay saldırının ardından Başsavcı, koruma ile şoför hakkında darp ve hakaretten suç duyurusunda bulundu. Dilekçede adliye önündeki, 5. kattaki kamera kayıtlarının alınması talep edildi.

‘HSK’YE ŞİKAYET EDECEĞİM’

Avukat Bülent Akbay, “Sadece ters yönden geldikleri için tepki gösterdim ve bana saldırdılar. 10 dakika boyunca darp ettiler. Başsavcı Muhammet Emin Ünalan müdahale etmedi. Aksine aracından inerek sadece seyretti. Çevredekiler avukat olduğumu söyleyince adeta Başsavcı, koruması, şoförü kaçtı, adliyenin içine kaçtılar. Başsavcıyı Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet edeceğiz. Düşünün bir savcı, koruması ve şoförü birlikte suç işliyor. O savcının işi suçluları yakalamak ama suç işliyor, suç işleyenleri seyrediyor. Kamera kayıtlarında bunların hepsi var ve bir an önce bunları almak istiyoruz” diye konuştu.