İlker Çakıroğlu dilekçesi: "Siyasi bağlantıları kurtarmasın"

İstanbul’da işkenceyle öldürülen İlker Çakıroğlu’nun eşi ve kardeşi, suç duyurusuna şüphelilerin Alaattin Çakıcı ve MHP yöneticileriyle fotoğraflarını ekledi. Fuat, Ayhan ve Hasan Çakıroğlu’nun cezalandırılması istenen dilekçede “Şüpheliler siyasi himaye görüyor” denildi.

TİMUR SOYKAN

30 Ocak 2024 günü sabah 08.00 sıralarında İstanbul Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi önüne park edilmiş bir otomobilin içinde İlker Çakıroğlu’nun cesedi bulunmuştu. 3 çocuk babası, 44 yaşındaki İlker Çakıroğlu’nun demir sopalarla dövülüp işkence yapıldığı belirlenmişti.

İlker Çakıroğlu, yeraltı dünyasında çok bilinen ve 15 bin mensubu bulunan Çakıroğlu Ailesi’ndendi. 29 Ocak 2024 akşamı İlker Çakıroğlu, aynı aileden Fuat Çakıroğlu tarafından Karaköy’deki bir meyhaneye çağırılmıştı.

Fuat Çakıroğlu, İstanbul Kadıköy’de Kalamış Marina’daki bir lokantada 20 Aralık 2021 akşamı yaşanan silahlı çatışmayla gündeme gelmişti. Susurluk hükümlüsü, eski polis Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Arslan, Fuat Çakıroğlu’na ateş etmiş. Ancak Fuat Çakıroğlu, kardeşi Ayhan Çakıroğlu ve diğer adamları, Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Arslan’ı öldürmüştü. Olayla ilgili davada mahkeme meşru müdafaa kararı vermiş ve Çakıroğlu kardeşler 2 yıl 8 ay ceza alıp tahliye olmuştu.

Şüpheli Fuat Çakıroğlu ve maktul İlker Çakıroğlu

ŞİŞLİ’DEKİ OTELE ÇÖKÜLMÜŞ

İddiaya göre; kısa süre önce İstanbul Şişli Bomonti’deki bir otelin ortakları arasındaki uyuşmazlıkta mafya devreye girmişti. Otelin hisselerinin bir kısmı İlker Çakıroğlu’na devredilmişti. Ayrıca bu iş için 30 milyon TL almışlardı.

Fuat Çakıroğlu, kendi adının kullanıldığını savunarak bu otelin hisselerini ve 30 milyon TL’yi istiyordu. İlker Çakıroğlu’nu bu nedenle 29 Ocak 2024 akşamı, Kadıköy’deki meyhaneye çağırmıştı.

İlker Çakıroğlu tedirgindi ve ailesi saat 02.00’den sonra ona ve Fuat ile Ayhan Çakıroğlu’na ulaşamadı. Sabah ise Koç Hastanesi önündeki araçta İlker Çakıroğlu’nun cesedi bulundu.

12 KİŞİ ARANIYOR

Polis olayla ilgili Fuat, Ayhan ve Hasan Çakıroğlu’nun aralarında olduğu 12 kişiyi ararken Çakıroğlu Ailesi’nin önde gelen isimlerinin de intikam için onların peşinde olduğu öne sürüldü.

İlker Çakıroğlu’nun eşi Özlem Çakıroğlu ve kardeşi Sonay Gündüz’ün avukatı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Fuat Çakıroğlu, Ayhan Çakıroğlu ve Hasan Çakıroğlu’nun ‘Kasten Öldürme’, ‘Eziyet’ ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi.

Dilekçede 29 Ocak günü Ayhan Çakıroğlu’nun, İlker’i arayarak “Ağabeyim Fuat Çakıroğlu, seninle görüşecek bizim kafeye gel” dediği anlatıldı. Bu kişilerin ‘Mafya grubu’ olduğu anlatılan dilekçe şöyle devam etti:

“Şüphelilerin maktulü çağırma nedeni ise şüphelilerin iddiasına göre; maktul İlker’in avukatı Avukat Bülent A.’nın Fuat Çakıroğlu’nun ismini kullanarak insanları tehdit etmesi ve kendisine rant sağlamaya çalışmasıdır.”

Dilekçenin devamında İlker Çakıroğlu’nun saat 21.00 sıralarında meyhaneye gittiği, saat 02.00’den sonra ona ve şüphelilere ulaşılamadığı anlatıldı.

Fuat Çakıroğlu MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan (büyük fotoğraf) ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ile (küçük fotoğraf).

FOTOĞRAFLAR DİLEKÇEYE EKLENDİ

Dilekçenin 10. maddesinde ise Fuat, Ayhan ve Hasan Çakıroğlu’nun siyasi bağlantılarına dikkat çekildi ve şunlar yazıldı:

“Şüphelilerin ülke çapında tanınan Alaattin Çakıcı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin önde gelen isimlerinden Celal Adan ve Fethi Yıldız ile fotoğraflarını görmekteyiz. Ayrıca şüpheli Hasan Çakıroğlu, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısıdır. Bu durum şüphelilerin siyasi himaye gördüklerinin dolayısıyla rahat rahat vukuatlar gerçekleştirebildiklerinin kanıtıdır. Ayrıca bu durum muhakemenin manipüle edilme riskinin olduğunu da gösterir. Sayın savcılık bu duruma mahal vermemelidir.”

Dilekçeye şüphelilerin Alaattin Çakıcı, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ile fotoğrafları da eklendi.