90 yaşında adama hakaret davası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, nüfusta 85 yaşında görünen, gerçekte 90 yaşında olan bir vatandaşa kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı.

14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığını ve ceza verildiğini gördük. Aynı suçlamayla 2022 yılında 1075 çocuğa dava açılmıştı.

Hakaret suçlamasında çocuk ya da yaşlı olmak fark etmiyor. Dava açılan isimlerden biri; Hannan Akgül oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen ve aslen Hatay Kırkhanlı olan Hannan Akgül, uzun yıllardır Hollanda’da yaşıyor. Nüfus cüzdanında doğum tarihi 1938 olarak görünüyor. Ancak o dönemin koşullarında nüfusa 5 yaşındayken kaydedilmiş.

FACEBOOK’TA YORUM YAPTI

Hannan Akgül, 30 Ağustos 2020 günü Facebook’a bakarken E.K.T. isimli bir kullanıcının Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında yaptığı paylaşımı gördü. Facebook kullanıcısı, Fahrettin Altun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Atatürk’ün adını anmadan kutladığını iddia ediyordu.

2020’de 87 yaşında olan Hannan Akgül bu paylaşıma şöyle bir yorum yazdı:

“Sevgili dostlar bunlar Atatürk’ün tozu olamazlar. İsterse çatlasınlar. Atatürk kim bu hırsızlar kim. Her neyse.”

2 YIL SONRA SUÇ DUYURUSU 3 YIL SONRA DAVA

Fahrettin Altun’un avukatı, 2 yıl sonra, 2022 yılında Hannan Akgül hakkında suç duyurusunda bulundu. 2023 yılında ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Bu sırada Hannan Akgül demans hastasıydı. Yaşlı adamın yurt içinde bir adresinin olmadığı tespit edilince 13 Ekim 2023 günü yakalama kararı çıkarıldı. Yani yaşlı adam Türkiye’ye gelmesi halinde hemen gözaltına alınacak.

Bu süreçte 90 yaşındaki adama, sosyal medya üzerinden onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta alenen hakaret ettiği tespiti yapılarak İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Hakim, 2 Kasım 2023 tarihindeki duruşmada Fahrettin Altun’un Ankara’da yaşadığı ve bu nedenle davanın Ankara’da sürmesi gerektiğini belirterek yetkisizlik kararı verdi. Kararda davanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı, Türkiye’ye giriş ya da çıkışlarında gözaltına alınıyor. Bazen günlerce gözaltında tutulup sonra tutuklananlar oluyor. Bu tür soruşturmalarda gözaltına alındığı için uçağını kaçıran çok sayıda vatandaş bulunuyor.