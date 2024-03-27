Teğmenleri taşıma seçmen yaptılar

İktidarın 2019’da az farkla kaybettiği Iğdır ve Kars’a askerleri, ‘taşıma seçmen’ olarak kaydettirdiği iddiasında son perde: Henüz öğrenci olan teğmenlerin ikametgahları bilgileri dışında Kars Orduevi’ne alınmış. Üstelik 31 Mart 2024 seçimleri için adres değişikliği bildiriminin son günü olan 30 Eylül 2023’ten bir gün önce adresleri Milli Savunma Bakanlığı’nın emriyle değiştirilmiş. Kış Tatbikatı’nın da seçim ayarlı tarihe alındığı öne sürülüyor.

Geçen hafta ‘Sandık Harekatı’ başlıklı yazımızda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde taşıma seçmen iddialarını kaleme almıştık. CHP ve DEM Parti’nin incelemeleri 2019 yılındaki yerel seçimlerde iktidarın çok az farkla kaybettiği Iğdır, Kars, Siirt gibi şehirlere binlerce yeni seçmen taşındığını ortaya koyuyor. Bu seçmenler 20-35 yaş arasında asker, polis ve korucular. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş yıllarda Ocak, Şubat aylarında yaptığı Kış Tatbikatı’nın 2024’te yerel seçimleri için Mart ayına denk getirildiği ve binlerce askerin ikametgahının seçim için Kars ve Iğdır’a alındığı öne sürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iktidar tarafından seçime alet edildiği iddiası çok vahim.

IĞDIR’DA BİR ADRESTE BİNLERCE SEÇMEN

2019 yerel seçimlerinde AKP, Iğdır’da aday çıkarmamış ve MHP adayını desteklemişti. Iğdır’ı HDP’nin adayı bin 514 oy farkla kazanmıştı. CHP’nin seçmen analiz sistemine göre; Mayıs 2023’teki seçimlerden sonra Iğdır’a anormal olarak getirilen seçmen sayısı 3 bin 50. Sadece Pir Sultan Abdal Mahallesi’ndeki iki adrese taşınan yeni erkek seçmen sayısı 2 bin 602. DEM Parti’nin incelemesinde ise taşıma seçmen sayısının 4 bin 361 olduğu belirtiliyor. Emniyet Müdürlüğü binasında 2023’teki genel seçimde seçmen kayıtlı değilken bu seçim için 743 seçmen kaydedilmiş. 2019’daki oy farkı ile kıyasladığımızda seçimin sonucunu değiştirecek taşıma seçmen söz konusu.

ORDUEVİNDE 3 BİN 5 SEÇMEN

Kars’ta ise 2019 yerel seçimlerini HDP’nin adayı Ayhan Bilgen, MHP’nin adayından bin 238 oy fazla alarak kazanmıştı. Daha sonra belediyeye kayyum atanmıştı. CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı Yığma Seçmen Raporu’na göre; Mayıs 2023’teki seçimleri ile Mart 2024 seçimleri arasında Kars’a 5 bin 472 yeni seçmen kaydedildi. Hem CHP hem de DEM Parti, Kars Orduevi’ne 3 bin 5 yeni seçmenin kaydedildiğini tespit etti. Yani sadece Kars Orduevi’ne kaydedilen ve hepsi asker olan seçmen sayısı Kars’taki yerel seçimin sonucunu değiştirebilir. 2019’daki seçimdeki fark bin 238, sadece Kars Orduevi’ne taşınan seçmen sayısı 3 bin 5.

TEĞMENLERİ ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Emekli Hava Albay Ahmet Zeki Üçok, aylar önce bu konuyu gündeme getirmiş ve gazeteci Aytunç Erkin’e konuşmuştu. Ahmet Zeki Üçok’un tespitleri iktidar tarafından askerlerin taşıma seçmen olarak kullanıldığını doğruluyor. Henüz eğitim gören, yani görevlendirmesi ya da ataması yapılamayacak teğmenlere bilgi verilmeden ikametgahları değiştirilmiş. Üstelik bu değişiklik yerel seçimde gönderilecekleri yerde oy kullanabilmeleri için 29 Eylül 2023’te yapılmış. 31 Mart 2024 seçimleri için adres değişiklik bildirimleri için son tarih 30 Eylül 2023’tü. Bu son tarihten sadece bir gün önce teğmenlerin adresleri, bilgileri dışında değiştirilmiş.

İddiaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023-2024 yılı Sınıf Okulları’nda eğitim gören teğmenler, tesadüfen ikametgahlarının Kars ili Subay Orduevi olarak değiştirildiğini fark etti. Birbirlerine sorduklarında hepsinin benzer şekilde ikametgahlarının değiştiğini gördüler. Bölük ve tabur komutanlarına sorduklarında komutanlar bilgilerinin olmadığını, üst makamlara soracaklarını söyledi. Teğmenler, Nüfus Müdürlüğü’ne sorduklarında e-devlete sormaları söylendi, e-devlet ise yeniden Nüfus Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Bir teğmen uğraşları sonucu Nüfus Müdürlüğü’nden Milli Savunma Bakanlığı’nın emriyle adresinin değiştirildiğini öğrendi.

CİMER: SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN EMRİ

Ve belgesi de ortaya çıktı.

Bir teğmen ise bilgisi dışında ikametgahının 29 Eylül 2023 tarihinde Kars Orduevi olarak değiştirildiğini, bunu kimin yaptığını bilmediğini ve yapan kişilerden şikayetçi olduğunu belirterek CİMER’e başvurdu. CİMER’den gelen yanıtta; adresinin Milli Savunma Bakanlığı’nın 28 Eylül 2023 tarihli 2763435 sayılı emri ile ikametgahının değiştirildiği belirtildi.

Ahmet Zeki Üçok, harekat nedeniyle intikal eden birliklerde adres değişikliğinin personelin bilgisi dahilinde yapıldığını anlatıyor. Ancak teğmenlerin durumunun çok farklı olduğunun altını çiziyor ve şöyle konuşuyor: “Adresi değiştirilen teğmenlerin kursları 31 Mart 2024 tarihinde devam ediyor. Bu nedenle Kars veya başka bir şehre göreve gönderilemezler ve atamaları yapılamaz.”

Kara Kuvvetleri’ndeki teğmenlerin dışında çok sayıda örnek olduğu iddia ediliyor.

Mesela; Sakarya’daki 7. Komando Tugay Komutanlığı’na atanmış bir uzman çavuş ikametgahının Şemdinli Askeri Alan Küme Evleri’ne alındığını fark etmiş. Kandıra’daki askeri personelin ikametgahı da bilgisi dışında Şırnak’a alınmış.

FETÖ kumpasları döneminde yıllarca hapsedilen Ahmet Zeki Üçok, son sözü söylüyor: “Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesi kendilerinden önce ordumuzun siyasete nasıl alet edildiğini en iyi bilen komutanlar olarak bu tür uygulamalara tevessül edenler her kim olursa gereğini yapmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı eğer gizli bilgiler içermiyorsa 28 Eylül 2023 tarih ve 2763435 sayılı emrin içeriğini kamuoyu ile paylaşmalı veya bu hususta açıklama yapmalıdır.”