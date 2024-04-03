Zehirli servetler Cumhuriyeti

İstanbul’daki bir uyuşturucu iddianamesiyle büyük baronlar ifşa oldu. Hollandalı, Alman, İspanyol, Sırp ve Türk baronların şebekesi ortaya çıkarken Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini İstanbul ve Bodrum’dan yönetmişler.

Çok büyük bir uyuşturucu soruşturmasının iddianamesi aylardır İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki mahkemeler arasında dolaştı ve nihayet kabul edildi.

İddianame; Hollandalı, Alman, Sırp, İspanyol baronların Türkiye’den Avrupa’nın kokain ağını yönettiğini ve kara paralarıyla sürdükleri sefayı gözler önüne seriyor.

TONLARCA KOKAİN VE CİNAYET

Soruşturmanın başlangıcı Hollanda ve Belçika’ya dayanıyor. Hatta Hollanda’nın girişimlerine karşın Türkiye’de uzun süre operasyon yapılmadı.

Hollanda’nın hedefi; Avrupa’nın en büyük uyuşturucu baronlarından ‘Bolle Jos (Tombul Jos)’ lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers ve onun ortağı ‘Kara Mamba’yı kod isimli Isaac Bignan’ı yakalamaktı. Isaac Bignan lakabını dünyanın en zehirli yılanından almıştı. Almanya, Belçika, Fransa, Kuzey Makedonya da bu iki baronun peşindeydi. Kırmızı bültenle aranıyorlardı.

Bolle Jos (Tombul Jos) lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers

Avrupa’da polisin mafyanın şifreli haberleşme sistemi Sky ECC’ye sızmasıyla ‘Bolle Jos’ ve ‘Kara Mamba’nın devasa kokain sevkiyatları deşifre olmuştu. Ele geçirilen mesajlardan 2020 yılında Belçika’nın Anvers şehrindeki bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainin henüz 29 yaşındaki Bolle Jos’un sevkıyatı olduğu anlaşılmıştı. Mesajlarda cinayetler, silahlı saldırılar, insan kaçırma olaylarının da delilleri vardı. Hollanda, ‘Bolle Jos’u ‘Kara para aklama’, ‘Uyuşturucu kaçakçılığı’, ‘Cinayet’, ‘Suç örgütü kurma’, ‘Çocuk kaçırma’ suçlarından Kırmızı Bülten’le arıyordu.

Isaac Bignan

Sky ECC’deki mesajlardan, Bolle Jos ile Isaac Bignan’ın ortak olduğu anlaşıldı. Isaac Bignan’ın 5 ton 700 kilo kokaini Avrupa’ya sevk taşıdığı belirlendi.

HOLLANDA: TÜRKİYE’DELER

Özellikle Joseph Johannes Leijdekkers yıllardır Hollanda’nın bir numaralı gündem maddesiydi. Dış görünüşü şişman bir çocuğa benzeyen uyuşturucu baronunun yakalanması için ülke tarihinin en büyük ödülü konuldu:

200 bin avro.

Hollanda ve Belçika polisi, Bolle Jos ve Kara Mamba’nın Türkiye’de yaşadığını yıllar önce tespit etti. Hollanda medyasında Bolle Jos’un iki kez yakalanıp serbest bırakıldığı, polisler ve güçlü siyasiler tarafından korunduğu öne sürüldü.

Ama Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde operasyon yapılmadı.

Oysa ‘Bolle Jos’un Türkiye’deki ortağı da biliniyordu: Abdullah Alp Üstün.

Avrupa’da ve Türkiye’de defalarca uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Abdullah Alp Üstün’ün eşi ile Bolle Jos’un eşi kardeşti. Yani bacanaklardı.

BODRUM’DAN SEVKIYATI YÖNETMİŞ

28 Mayıs seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya’nın ilk yaptığı büyük operasyon Hollandalı baronlar ve ortaklarına oldu. 2020’de Belçika Anvers’e 4.2 ton kokaini sevk ettiği sırada Bolle Jos’un Bodrum’da olduğu tespit edildi. Sky ECC şifreli mesaj sisteminden kokainin hangi gemiden saat kaçta alınacağını anlatıyor, 7 beyaz otomobil ile kokain paketlerini depoya taşıtıyor, hatta depoya giriş şifresini bile o yazıyordu. Bu sırada Bodrum’daki villada lüks hayatını sergilediği fotoğraflarını da Sky ECC üzerinden adamlarına göndermişti.

13 Haziran 2023 tarihinde başlayan operasyon dalgalarında nasıl olduysa Bolle Jos kaçmayı başardı. Kara Mamba, Abdullah Alp Üstün, onlarla bağlantılı yabancı ve Türk uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı.

EMNİYETE KOMŞUYMUŞ

İddianameye göre; ‘Bolle Jos’ İstanbul’da ve Bodrum’da gösterişli bir hayat sürüyordu.

Joseph Johannes Leijdekkers, kendi adıyla oturum izni bile almıştı. Yani üzerinde fotoğrafı olan ‘İkamet İzin’ kimliği vardı. Oysa 4 Temmuz 2020 günü Daniel Ernst adına düzenlenmiş sahte pasaport ile Bodrum-Milas Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmıştı, yani kendi adıyla ülkeye giriş kaydı bile yoktu.

Ofis olarak kullandığı adreslerden biri; İstanbul Mecidiyeköy’de, eski Ali Sami Yen Stadı’nın hemen yanındaki Likor Fabrikası’nın arazisine inşa edilen Fairmont Quasar isimli gökdelendi. İstanbul’un göbeğindeki bu gökdelen, Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına ve Mecidiyeköy’deki İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne birkaç kilometre uzaklıkta. Buraya yapılan baskında Tekin Yılmaz isimli şüpheli yakalandı. Bu dairelerde çok sayıda şifreli haberleşmede kullanılan telefon, külçe altın, yüzbinlerce dolar değerinde saat bulundu. Otoparkta ise lüks otomobilleri duruyordu.

BARONLARIN GALERİSİ

Bolle Jos’un sık sık vakit geçirdiği diğer bir adres ise İstanbul Etiler’deki ünlü oto galeri Autobank Otomotiv’di. Oto galeri, üst segment, lüks otomobillerle doluydu. Bolle Jos ve ortakları, İstanbul’un göbeğindeki bu meşhur oto galeride yıllardır kara paralarını aklıyordu.

Autobank isimli galeri, üst segment otomobiller satıyordu.

BOĞAZ MANZARALI VİLLA

Polisin tespitlerine göre; Hollandalı uyuşturucu baronu, eşi ve oğlunu da Türkiye’ye getirmişti. Hatta oğlunu uluslararası özel bir okula kaydettirmişti. Bir adresleri de İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki Tarabya’daydı. Ailece ‘Therra Park’ isimli lüks sitedeki villada yaşıyorlardı. Hanane Alla’nın kız kardeşi ve Abdullah Alp Üstün’ün eşi olan Nadia Alla da bu sitedeydi.

Joseph Johannes Leijdekkers’in, Abdullah Alp Üstün ile sık sık Kocaeli Kartepe’deki Marmara Region Bungalov evlerinde kaldıkları ve yanlarında yüklü miktarda para, hesap makineleri, bilgisayar ve not defterleri olduğu yönünde ihbar da gelmişti. Bu adrese yapılan operasyonda suç örgütünün çok önemli bir ismi, hesap defterleriyle ele geçirildi.

Sky ECC mesajlarından elde edilen bilgilere göre; Bolle Jos uzun bir süre Bodrum’da bir otelde kaldı.

OTEL SATIN ALMIŞ

O kadar rahattı ki; kendi adına açtığı banka hesaplarını kullanıyordu. 22 Ekim 2020’de banka hesabından 500 bin avro göndererek Bodrum’da apart otel satın aldı. Genelde ‘hawala’ sistemiyle kara parayı yurtdışından döviz ya da altın olarak getirtiyor ve üçüncü şahıslar üzerine mülkler alarak aklıyordu. Çete üyesi bazı Türk vatandaşlarına ise hesaplarını kullanma yetkisi vermişti.

13 Haziran 2023 günü yapılan ilk operasyonda ortağı Abdullah Alp Üstün, Bodrum Yalıkavak’ta Elements Yalıkavak Sitesi Küme Evleri’ndeki lüks villada yakalandı.

Bolle Jos’un da Yalıkavak’taki bu villaya gelip gittiği biliniyordu. Bu villada kendi fotoğrafı olan Daniel Ernst adına düzenlenmiş sahte oturum belgesi ele geçirildi. Operasyon yapılan çok sayıdaki adresten onlarca banka kasası anahtarı çıktı. Kara parasının önemli kısmını bu kasalarda saklıyordu.

Bu villanın Sedat Peker’in ifşalarında Mehmet Ağar’ın çöktüğünü iddia ettiği Yalıkavak Marina’ya yakın olması da dikkat çekiyordu.

ALTINLARI DUBAİ’YE GÖTÜRDÜ

Bolle Jos’un çok sayıda sahte kimliği vardı. Polis, özel jetle sık sık Türkiye’den Dubai’ye gidip geldiğini ve kara parasını külçe altına çevirip Dubai’ye götürdüğünü tespit etti. Üstelik Sky ECC mesajlarında Dubai’de teslim edilecek bir malı, kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers’in teslim alacağını yazmış ve onun pasaportunun fotoğrafını göndermişti. ‘Jet Ski’ olarak kodlanan bu malın altın ya da uyuşturucu olduğu öne sürülmüştü. Bolle Jos’un kardeşi ise İzmir’e yerleşmiş ve bir Türk vatandaşıyla evlenmişti. Operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Hollanda medyasında Joseph Johannes Leijdekkers’in İstanbul ve Bodrum’da yaşadığı aylarca manşetlere taşındı. Nasıl olduysa yakalanmadı ve izini kaybettirdi. Belli ki devlet içindeki birileri tarafından korunuyordu.

KARA MAMBA’NIN SEFASI

Bolle Jos’un ortağı Kara Mamba lakaplı Isaac Bignan da aynı dönemde Türkiye’de cirit atıyordu. Onun da lüks hayatı soruşturma dosyasında gözler önüne serildi.

Gana’da 1995 yılında doğan Isaac Bignan, Hollanda’nın Rotterdam kentinde büyümüştü. Çete savaşlarındaki bombalı saldırıları nedeniyle bir lakabı daha vardı: ‘Bom.’

Hollanda ve Belçika tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı saldırı suçlarından Kırmızı Bülten ile aranıyordu.

Latin Amerika’dan Hollanda ve Belçika’ya tonlarca kokain getirdiği tespit edilen Kara Mamba, Aralık 2020’de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karardan iki ay önce eşi ve çocuklarıyla Hollanda’yı terk etmişti. İstanbul’a geldiler.

‘Kara Mamba’yı lakaplı Isaac Bignan

ÇOCUKLARI ÖZEL OKULDA

Isaac Bignan ve ailesi, Tarabya’daki Therra Park Sitesi’ndeki lüks villayı satın alıp buraya yerleşti. Bolle Jos ile komşuydular. Sky ECC’de villasının balkonundan çektiği Boğaz manzarası fotoğrafları paylaşmıştı. Kara Mamba da çocuklarını uluslararası özel okula kaydettirdi. Sky ECC’deki bir mesajında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için uğraştığını anlatıyordu. Çünkü Türkiye vatandaşı olan suçlular Kırmızı Bülten ile arandıkları ülkeye iade edilmiyor ve suçlulara koruyucu bir zırh oluyor.

Kara Mamba, İstanbul’da yaklaşık 80 milyon TL’lik özel üretim Rolls Royce Cullinan Mansory marka otomobil kullanıyordu.

Isaac Bignan’ın vergi mükellefiyeti kayıtlarındaki adresi ise İstanbul Maslak’taki Spine Tower isimli gökdelendeydi. Bu konuyu yarın daha detaylı kaleme alacağız.

Isaac Bignan da sık sık özel uçakla Dubai’ye gidip Türkiye’ye dönüyordu.

BANKADA 100 MİLYON TL

Kara Mamba, Bolle Jos’tan bile daha rahat hareket ediyordu. Tarabya’daki villayı kendi adına satın almıştı, nasıl olduysa oturum izni de vardı. Kendisinin ve eşi Jorgely Tiffany Walround’un adına çok sayıda banka hesabı açmıştı. 2021 yılında sadece Ziraat Bankası’nın Etiler Şubesi’nde Jorgely Tiffany Walround’un hesabında yaklaşık 100 milyon TL nakit olduğu tespit edildi. Kara Mamba, eşinin hesaplarında işlem yapmak için kendisini vekil tayin ettirmişti ve bu hesaplardaki paralarla eşinin üzerine çok sayıda mülk satın almıştı. İstanbul’da malikane, villa, lüks rezidanslardan daireler alıp kara parasını aklıyordu.

BÜYÜKÇEKMECE’DE MALİKÂNE

Daha önce İranlı uyuşturucu baronu Naci Sharifi Zindaşti’nin de yaşadığı Büyükçekmece’deki Pelikan Hill Sitesi’nde bir malikâneyi 2021 yılında 14 milyon TL’ye satın aldı. Ayrıca Zeytinburnu’nda deniz kıyısına duvar gibi örülen Büyükyalı Sitesi’nde daireyi eşi adına almıştı.

Operasyondan sonra bu adreslerde bulunan onlarca mücevher, yüzbinlerce dolarlık saatler, kasa anahtarları ve çok sayıda lüks arabaya el konuldu. Bunlar sadece kendileri adına alıp para akladıkları gayrimenkullerdi. Üçüncü şahıslar ya da şirketler üzerine alınan mülklerin hepsini tespit etmek mümkün değildi. Çünkü çoğu nakit para ile satın alınmıştı. Paranın büyük kısmının Dubai’ye götürüldüğü iddia edildi.

Isaac Bignan ile bağlantılı suç örgütünün ‘Mamba Turizm Tic. Ltd. Şti.’ isimli bir firma kurduğu belirlendi. ‘Kara Mamba’ lakabını hatırlatan bu şirketin lokantaları vardı ve kara para aklamak için kullanıldığı iddia edildi.

LAMBORGHINILİ ADAMLAR

Kara Mamba’nın Hollanda doğumlu Türk olan adamları da Kırmızı Bülten ile aranıyordu. Ali Çelik ve Emre Köksal isimli çete üyeleri, Autobank isimli oto galeriden aldıkları Lamborghini marka lüks otomobil ile İstanbul sokaklarında geziyordu.

Uyuşturucu çetesine operasyonun ilk dalgasında Hollandalı baronlar yakalanmadı ve kayıplara karıştılar. Polis daha sonra onları kaçırmak için Hollanda ve Belçika’dan çete mensuplarının geldiğini tespit etti. Bu kişilerde Kırmızı Bülten ile aranıyordu ve gözaltına alındılar. Baskın yapılan adreslerde Isaac Bignan’ı kaçırmak için düzenlenmiş onlarca sahte pasaport ve kimlik bulundu. Bu sırada Fethiye’de gizli villasında saklanan Kara Mamba, izini yeniden kaybettirmeye çalıştı. 25 Haziran 2023 günü Isparta’da yakalandı. Araçta Glock marka tabancalar, kasa anahtarları, mücevher dolu kutular vardı.

Herhalde Isaac Bignan’ın uzun süre hapisten kurtulamayacağını düşünüyorsunuz. Ama burası Türkiye. Cezaevinde 3 ay bile tutulmadan ev hapsi koşuluyla tahliye edildi. Büyükçekmece’deki evine geldiğinde kaçma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı ve yeniden tutuklandı. İkinci bölümde Alman, İspanyol, Sırp uyuşturucu kaçakçılarının şebekedeki yerini ve lüks hayatlarını anlatmaya devam edeceğiz.

Birinci bölümün sonu.