Süleyman Soylu’dan, Timur Soykan’ın ‘Hollandalı baron’ yazısına yanıt

Süleyman Soylu, Timur Soykan’ın “Hollandalı uyuşturucu baronuna operasyon yapılmamasına” ilişkin yazısına, “‘Leijdekkers Operasyonu’; Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı’na Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında toplantıda bizatihi şahsıma iletilen dosya ve kritik bir bilgi ile başlatıldı” şeklinde yanıt verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün yazarı Timur Soykan’ın Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’a kendi döneminde operasyon yapılmadığına dair yazısına yanıt verdi.

Soykan, bugünkü ‘Zehirli servetler Cumhuriyeti’ yazısında İstanbul’daki bir uyuşturucu iddianamesini konu almış, Hollandalı, Alman, İspanyol, Sırp ve Türk baronların şebekelerine dikkat çekerek Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini İstanbul ve Bodrum’dan yönettiklerini yazmıştı.

Yazısının bir bölümünde bu baronlardan Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers’a değinen Soykan, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu döneme dikkat çekerek şunları kaydetmişti:

“Hollanda ve Belçika polisi, Bolle Jos ve Kara Mamba’nın Türkiye’de yaşadığını yıllar önce tespit etti. Hollanda medyasında Bolle Jos’un iki kez yakalanıp serbest bırakıldığı, polisler ve güçlü siyasiler tarafından korunduğu öne sürüldü.

Ama Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde operasyon yapılmadı.

Oysa ‘Bolle Jos’un Türkiye’deki ortağı da biliniyordu: Abdullah Alp Üstün.

Avrupa’da ve Türkiye’de defalarca uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Abdullah Alp Üstün’ün eşi ile Bolle Jos’un eşi kardeşti. Yani bacanaklardı.

28 Mayıs seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya’nın ilk yaptığı büyük operasyon Hollandalı baronlar ve ortaklarına oldu. 2020’de Belçika Anvers’e 4.2 ton kokaini sevk ettiği sırada Bolle Jos’un Bodrum’da olduğu tespit edildi. Sky ECC şifreli mesaj sisteminden kokainin hangi gemiden saat kaçta alınacağını anlatıyor, 7 beyaz otomobil ile kokain paketlerini depoya taşıtıyor, hatta depoya giriş şifresini bile o yazıyordu. Bu sırada Bodrum’daki villada lüks hayatını sergilediği fotoğraflarını da Sky ECC üzerinden adamlarına göndermişti.

13 Haziran 2023 tarihinde başlayan operasyon dalgalarında nasıl olduysa Bolle Jos kaçmayı başardı. Kara Mamba, Abdullah Alp Üstün, onlarla bağlantılı yabancı ve Türk uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı.”

SÜLEYMAN SOYLU’DAN YANIT

Şimdilerde AKP İstanbul Milletvekili olan Soylu, kendi döneminde bunlara operasyon yapılmamasına dair Soykan’ın yazısını hedef aldı.

Soylu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Birgün Gazetesi’nde!! bugün bahsedilen Hollandalı baron “Leijdekkers Operasyonu”na kadar bizatihi şahsımın ve birlikte çalıştığımız her türlü riski alan güvenlik teşkilatımızın ve bize bu güveni veren Cumhurbaşkanımızın imzası vardır. Örneğin ‘Leijdekkers Operasyonu’; Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı’na Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında toplantıda bizatihi şahsıma iletilen dosya ve kritik bir bilgi ile başlatıldı.( Bu tafsilatlı dosyadan bir süre öncede kişi ile ilgili yine bakanlar konuşmasında tarafımıza isim olarak verilmiş ve kapsamlı dosya iletileceği söylenmiş ve talimatımla bunun üzerine güvenlik birimlerince tahkikata başlanmıştı.) Bahsedilenlerin uyuşturucu ve uluslararası suç meselesinden başka burada açıklayamayacağım ve bir ülkenin devlet güvenliğini ilgilendiren çok önemli bir tehditleri daha vardı. O tarih itibari ile bakanlığımızın teknik dinleme, istihbari, narkotik operasyonel tüm birimleri ile çalışma hemen başlatıldı. İstihbarat Başkanlığımız, Narkotik Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ile aylarca takip edildi ve çember daraltıldı. Ve bu konu Hollandalı muhataplarımızla de sürekli iletişim halinde götürüldü. Anılan tarihte de adliye ile hazırlanan içeriklerin bir kısmı ve yazıda bulunan dosyalarla birlikte operasyon yapıldı.”