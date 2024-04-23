BirGün’ün gurur günü: 6 ödül birden

BirGün’ün 6 dalda layık görüldüğü "2023 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende "Adaletin sağlanması, halkın haber alma hakkı için gerçekleri yazmaya devam edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana verdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gazetemiz BirGün, 6 dalda ödül aldı.

Cağaloğlu’ndaki Burhan Felek Konferans Salonu’nda dün düzenlenen törende BirGün Haber Müdürü Mustafa Kömüş, 24 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan “Üniversiteden ümit kesildi” başlıklı haberiyle “Eğitim Ödülü”ne değer görüldü. Kömüş, yaptığı konuşmada “Ülke ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Bu krizden en çok etkilenen kesimler arasında gençler ve çocuklar geliyor. Ödüle değer görülen haber de bunun üstüneydi. Üniversiteyi bırakan ya da bırakmak zorunda kalan gençler 50 ilin nüfusunu geçmiş durumda. Bir başka deyişle bu kadar genç, parası olmadığı için hayallerinden vazgeçti ya da vazgeçmek zorunda bırakıldı. Ben ödülümü haberimin konusu olan gençlere, hayallerini ertelemek zorunda kalan gençlere ve başta MESEM olmak üzere iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklara adıyorum” dedi.

SESLERİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Muhabirimiz İsmail Arı da 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Valiliğin ortasında öğretmene dayak” başlıklı haberiyle “Toplum” dalında övgüye değer görüldü. Törene katılamayan Arı’nın ödülünü BirGün Yayın Koordinatörü Elif Ilgaz aldı. Arı, törene gönderdiği mesajında “Ödüle değer görülen haberim aslında bir anlamda ülkenin özeti… Daha adaletli bir Türkiye umuduyla…” diye konuştu. BirGün editörü Eren Tutel ise 12 Ocak 2023 tarihinde “Alenen şike yapıldı” başlıklı haberiyle “Spor Ödülü”nü aldı. Tutel, “Bu ödülü bütün BirGün çalışanları ve şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan tüm sporcular adına alıyorum” dedi.

Editörümüz Deniz Güngör de 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan “Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz” başlıklı röportajıyla "Röportaj- Söyleşi Ödülü”nü aldı. Güngör, törende şunları söyledi: “Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz başlıklı haberimde Afganistan’da Taliban eliyle eğitim, meslek ve sosyal hayatından koparılan kadınlarla röportaj yaptık. Taliban’ın iktidarının 3. yılı yaklaşırken iktidara geldikleri ilk anlarda her ne kadar dünyaya ‘kadın hakları konusunda ılımlı’ olacaklarını söyleseler de yaşananlar ülkeyi kadınlar için bir cehenneme çevirdi. Ödülümü hayalleri, hayatları ellerinden alınan, mücadelelerinden vazgeçmeyen tüm kadınlara adıyorum.”

SÖZÜMÜZ VAR

25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan 10-11. Sayfaları’yla “İç Sayfa Düzeninde” övgüye değer görülen gazetemiz sayfa tasarımcılarından Buse İlkin Yerli ise şunları söyledi: “Bu sayfa geçen yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için hazırladığımız kadın gazetesinin göbeğini oluşturuyor. Sayfanın içeriğinde şiddete, istismara maruz bırakılan, öldürülen kadınlar var. Sayfayı tasarlarken unutmadığımız ve asla unutmayacağımız kız kardeşlerimizin fotoğraflarını kullandık. Onlara sözümüz var. Unutmayacağız… Bu sayfa geçen yılı anlatsa da bu yıl da ne yazık ki değişen bir şey yok. Yılın ilk 4 ayında Türkiye’de öldürülen kadın sayısı 100’ü aşmış durumda. Ülkede hal böyleyken ben ve gazetem BirGün, 20 yıldır olduğu gibi adaletin ve eşitliğin sağlanması için kadınların sesini yükseltmeye devam edeceğiz.”

Öte yandan, BirGün’ün 2023 yılında başlayan, halen devam eden, şüpheli kadın ölümlerini sorgulatan, araştırılması için medyanın ve yetkililerin dikkatini çekmeyi hedefleyen, kadına yönelik şiddet ile hak ihlallerini hafızalarda canlı tutan “Bir terslik yok mu?” kampanyası oy çokluğuyla “Kadın Haber Ödülü”ne layık görüldü. Kadın haber ödülünü gazete adına alan editörümüz İlayda Kaya da “BirGün haberleriyle kadınların sesi olmayı, kadınlara destek olmayı sürdürecek” dedi.