Baskıya karşı festival

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Arjantin’de kamusal medya çalışanları ve destekçileri başkent Buenos Aires’teki Arjantin ulusal kongre binası önünde toplanarak hükümetin sektöre müdahalesini protesto etti.

Devlete ait televizyon, radyo ve sinema kuruluşlarının kapatılmasına ve özelleştirilmesine tepki gösteren kitle, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’ye karşı protesto gösterisi düzenledi. Devlete ait televizyon, radyo ve sinema kuruluşlarının kapatılmasına ve özelleştirilmesine tepki gösteren grup, gösterilerini konserler ile kültürel ve sanatsal sergilerle renklendirdi.