Sunak’tan savaş için ek yatırım

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Avrupa’da “savaş hazırlıkları” sürüyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin savunma harcamalarını 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiliz Başbakan Sunak, Polonya'ya yaptıkları ziyaret kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. Sunak; Rusya, Kuzey Kore ve Çin'in İngiltere'ye yönelik tehditlerini sıralayarak, bu ülkelerin giderek “daha iddialı” oldukları fakat “tehlikenin de abartılmaması gerektiğini” kaydetti. “Savaşın eşiğinde değiliz, bunu istemiyoruz da” diyen Sunak, ancak bu durumun İngiltere'nin yanı sıra Avrupa ve dünya genelindeki insanların yaşamlarına ve geçim kaynaklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.

NATO’DAN ‘MESAJ’

Stoltenberg de konuşmasında Ukrayna'da süren savaşın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük çatışma olduğuna dikkati çekti. Stoltenberg, “Polonya’da konuşlu 10 bin NATO askerinin, müttefiklerini koruyup savunacağına dair açık bir mesaj verdiğini” kaydetti. Stoltenberg, ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden çıkacak sonucun NATO ile ilişkilerde değişiklik yaratmayacağını kaydetti.

‘CAYDIRICI OLMALIYIZ’

Polonya ziyaretinin ardından Sunak, Almanya’nın başkenti Berlin’de mevkidaşı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Scholz, “Avrupa'nın caydırıcılık ve savunma kapasitesinin her zaman inandırıcı olması gerektiğini” söyledi. “NATO ülkelerinin Rusya’ya karşı savaşta olmadığını” vurgulayan Scholz, İngiltere ve Almanya’nın güvenlik işbirliğini derinleştirmek için ekip görevlendireceklerini kaydetti.

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İNSANLIK DIŞI PLANI DURDURUN

İngiltere Parlamentosu’nun ülkeye yasadışı gelerek sığınma talebinde bulunan göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etmeyi öngören “Ruanda Planı’nı” onaylamasına tepki yağıyor. Avrupa Konseyi, planın sığınmacıların hakları konusunda “büyük sorunlar” yarattığını belirterek Sunak hükümetine “planı geri çekme” çağrısı yaptı. Planı “yeniden gözden geçirme” çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) “bunun yerine pratik önlemler alınmasını” önerdi. İngiliz hükümetinin “insanlık dışı yollar izlediğini” belirten uluslararası yardım kuruluşu Oxfam yetkilisi Helen Stawski ise İngiltere’nin baskı ve savaşlardan kaçanlara kapılarını açma sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti. Uluslararası Af Örgütü’nün İngiltere Direktörü Sacha Deshmukh da kararın “korunması gereken kişilere yönelik uluslararası yasaları çiğnediğini” ifade ederek Ruanda’nın halihazırda büyük bir göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığını kaydetti.