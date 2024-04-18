Hırvatistan’da halk genel seçim için sandığa gitti

Dış Haberler

Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde oy kullandı. 2 bin 302 aday, 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için yarıştı. Ülkede 222 bin 197'si yurtdışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.

The Guardian'ın aktardığına göre, anketler, Başbakan Andrej Plenković'in muhafazakâr Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) partisinin, meclisteki çoğunluğu kendisi resmen aday olmayan popülist Cumhurbaşkanı Zoran Milanović'in liderliğindeki koalisyona kaybedebileceğine işaret ediyor. Anayasa Mahkemesi kararında Cumhurbaşkanı'nın parti siyaseti faaliyetinde bulunabilmesi için önce istifa etmesi gerektiğine hükmedilse de Milanović, kararı “cahilce” olarak nitelendirmişti.

“Adalet Nehirleri” koalisyonuna liderlik eden Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) seçimi kazanması halinde hükümet başkanı olmak için görevi bırakacağını açıklayan Milanović, ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasına da karşı çıkıyor.