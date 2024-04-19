AB: ‘Ajan yasası’ geçerse üyelik rayından çıkar

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Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin parlamentoya sunduğu “yabancı ajan yasası” olarak da bilinen “yabancı etkinin şeffaflığı” yasa tasarısına tepkiler sürüyor. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun veya medya organının gelirinin yüzde 20’sinden fazlasını yurtdışından alması durumunda “yabancı ajan” olarak değerlendirilmesini içeren tasarı, 150 koltuklu Parlamento’da yapılan ilk oylamada 83 lehte oyla onaylandı. Muhalefet milletvekilleri oylamayı boykot ederken tasarının yasalaşması için iki incelemeden daha geçmesi gerekiyor.

Rusya’daki bir yasaya benzerliği sebebiyle “Rus yasası” olarak bilinen tasarıya karşı protestolar sürüyor. Yasa tasarısına karşı çıkan yüzlerce kişi, başkent Tiflis’teki Parlamento binası önünde protestolarını sürdürdü.

DEĞERLERLE UYUMSUZ

Tasarının kabul edilmesi üzerine, Avrupa Birliği’nden (AB) uyarı geldi. Geçen aralık ayında Gürcistan’a adaylık statüsü veren AB’den yapılan açıklamada gelişme “endişe verici” olarak değerlendirildi. AB’nin açıklamasında, “AB'nin temel norm ve değerleriyle uyumlu olmadığı” belirtilen tasarının onaylanması durumunda, “üyelik sürecini olumsuz etkileyeceği” kaydedildi.

Açıklamada mevzuatın “sivil toplum ve medya kuruluşlarının özgürce faaliyet gösterme kapasitesini sınırlayacağı, ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve Gürcistan vatandaşlarına fayda sağlayan kuruluşları haksız yere yaftalayabileceği” belirtildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de yasanın AB’ye katılım sürecini “rayından çıkaracağı” uyarısında bulundu.

ABD ve İngiltere de Gürcistan'ı tasarıyı kabul etmemeye çağırdı.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise, "normal bir uygulama" olarak nitelendirilen yasayla Rusya’nın hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi. Rus sözcü Dimitri Peskov, yasanın dış aktörler tarafından Rusya karşıtı duyguları körüklemek için kullanıldığını söyledi.