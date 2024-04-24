Paris Olimpiyatları'nda belediye çalışanları ek ücret talebiyle gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları süresince iş yükü artacak belediye çalışanları, ek ücret talebiyle gösteri düzenledi.

Paris, 100 yıl aradan sonra 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkentteki belediye çalışanları, Genel İş Sendikasının çağrısıyla (CGT) gösteri düzenledi.

Göstericiler ellerinde CGT bayrakları ve "2024 Olimpiyat Oyunları Paris'in Kamu Çalışanları Olmadan Olmaz" yazılı pankart taşıdı.

Olimpiyat Oyunları sırasında iş yükü artacak olan belediye çalışanları, bu süreçte 1900 avro ek ödeme talep ediyor.

Paris'in, olimpiyatlar süresince yaklaşık 15 milyon turisti ağırlaması bekleniyor.