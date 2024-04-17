‘Ukrayna son anda çekildi’

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Ukrayna'nın, Karadeniz'deki ticari sevkiyatların güvenliğini sağlamak üzere iki ay boyunca Türkiye aracılığında Rusya ile sürdürülen müzakerelerden “son anda” çekildiği duyuruldu.

Reuters'a konuşan konu ile ilgili bilgi sahibi dört kaynağa göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğinin ardından müzakerelere Türkiye aracılık etmişti.

Kaynaklar, martta "Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için" bir anlaşmaya varıldığını ve Ukrayna anlaşmayı resmi olarak imzalamak istemese de Kiev’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlaşmayı 30 Mart'ta, yani yerel seçimlerden bir gün önce duyurma onayı verdiğini söylediler.

NEDENİ ‘BELİRSİZ’

Kaynaklardan biri, "Son dakikada, Ukrayna aniden çekildi ve anlaşma bozuldu" dedi. Reuters'a konuşan diğer üç kaynak da olayların bu şekilde gerçekleştiğini teyit ederken Rusya, Ukrayna ve Türk makamlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Kaynaklar, Ukrayna’nın geri çekilmesinin nedeninin ne olduğunu bilmediklerini kaydetti.

Haberde Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, ticari gemilerin Karadeniz'de daha özgürce dolaşmasını sağlamak için aylardır çalıştığı belirtildi.

Reuters tarafından incelenen anlaşma metninde, Türkiye'nin "arabuluculuk girişimi kapsamında" Ukrayna ve Rusya ile "Karadeniz'de ticari gemilerin özgürce ve güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacak" bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Metinde anlaşmanın, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olduğu da belirtiliyor. Sözleşme Türkiye'ye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam hâkimiyet ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme yetkisi veriyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve BM, Temmuz 2022’de imzalanan Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde Karadeniz'e ihraç edilmesine olanak tanıyan Karadeniz Tahıl Anlaşması’na arabuluculuk etmişti. Rusya, Batı’nın verdiği sözleri tutmadığını ve kendi gıda ve gübre ihracatının ciddi engellerle karşılaştığını belirterek Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmişti.