1 aydır kayıptı: Cansız bedeni, çuvalın içinde bulundu

Aydın'da 1 aydır kayıp olan Şerafettin Akalın'ın cansız bedeni, Söke - Kuşadası yolu üzerindeki boş bir arazide çuval içerisinde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın Söke'de bir aydır kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Şerafettin Akalın'ın cansız bedeni, boş bir arazide çuval içerisinde bulundu.

DHA'nın haberine göre; Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi.

Akalın'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ve jandarma, 1 aydır Akalın'ın izine rastlayamadı.

Dün saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen yurttaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören yurttaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çuval içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

Akalın’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.