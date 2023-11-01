1 dolar kaç tl? 1 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,3150 liradan başladı. Euro / TL ise 29,9375 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 1 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,3150 liradan, Euro 29,9375 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.660,52 TL, çeyrek altın ise 2.969,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 1 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

1 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,3150 TL 28,3241 TL Euro (€) 29,9375 TL 29,9581 TL İngiliz Sterlini (£) 34,3697 TL 34,3799 TL Gram Altın 1.660,52 TL 1.757,69 TL Çeyrek Altın 2.969,00 TL 3.004,00 TL Yarım Altın 5.956,00 TL 6.009,00 TL Tam Altın 11.875,00 TL 11.968,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,3150 TL 28,3241 TL

*Altın ve döviz fiyatları 09.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,3150 TL (Alış)

28,3241 TL (Satış)

EURO

29,9375 TL (Alış)

29,9581 TL (Satış)

STERLİN

34,3697 TL (Alış)

34,3799 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,3150 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.660,52 TL

Gram altın satış: 1.757,69 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.969,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.004,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.956,00 TL

Yarım altın satış: 6.009,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.875,00 TL

Tam altın satış: 11.968,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.