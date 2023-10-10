1 dolar kaç tl? 10 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

10 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 10 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,7230 liradan başladı. Euro / TL ise 29,3280 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 10 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,7230 liradan, Euro 29,3280 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 10 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

10 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

10 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,7230 TL 27,7284 TL Euro (€) 29,3280 TL 29,3398 TL İngiliz Sterlini (£) 33,9275 TL 33,9448 TL Gram Altın 1.565,87 TL 1.658,24 TL Çeyrek Altın 2.800,00 TL 2.833,00 TL Yarım Altın 5.617,00 TL 5.666,00 TL Tam Altın 11.200,00 TL 11.298,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,7230 TL 27,6998 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,7230 TL (Alış)

27,7284 TL (Satış)

EURO

29,3280 TL (Alış)

29,3398 TL (Satış)

STERLİN

33,9275 TL (Alış)

33,9448 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,7230 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.565,87 TL

Gram altın satış: 1.658,24 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.800,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.833,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.617,00 TL

Yarım altın satış: 5.666,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.200,00 TL

Tam altın satış: 11.298,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.