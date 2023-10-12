1 dolar kaç tl? 12 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
12 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,7432 liradan başladı. Euro / TL ise 29,5309 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 12 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,7432 liradan, Euro 29,5309 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 12 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
12 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
12 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 15.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|27,7432 TL
|27,7523 TL
|Euro (€)
|29,5309 TL
|29,5498 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|34,1768 TL
|34,1950 TL
|Gram Altın
|1.591,08 TL
|1.682,35 TL
|Çeyrek Altın
|2.846,00 TL
|2.876,00 TL
|Yarım Altın
|5.706,00 TL
|5.748,00 TL
|Tam Altın
|11.377,00 TL
|11.453,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|27,7432 TL
|27,7523 TL
*Altın ve döviz fiyatları 15.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 27,7432 TL (Alış)
- 27,7523 TL (Satış)
EURO
- 29,5309 TL (Alış)
- 29,5498 TL (Satış)
STERLİN
- 34,1768 TL (Alış)
- 34,1950 TL (Satış)
1 DOLAR = 27,7432 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.591,08 TL
- Gram altın satış: 1.682,35 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.846,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.876,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.706,00 TL
- Yarım altın satış: 5.748,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.377,00 TL
- Tam altın satış: 11.453,00 TL
*Altın fiyatları 15.00’da yazılmıştır.