1 dolar kaç tl? 12 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

12 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,7432 liradan başladı. Euro / TL ise 29,5309 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 12 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,7432 liradan, Euro 29,5309 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 12 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

12 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

12 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 15.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,7432 TL 27,7523 TL Euro (€) 29,5309 TL 29,5498 TL İngiliz Sterlini (£) 34,1768 TL 34,1950 TL Gram Altın 1.591,08 TL 1.682,35 TL Çeyrek Altın 2.846,00 TL 2.876,00 TL Yarım Altın 5.706,00 TL 5.748,00 TL Tam Altın 11.377,00 TL 11.453,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,7432 TL 27,7523 TL

*Altın ve döviz fiyatları 15.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,7432 TL (Alış)

27,7523 TL (Satış)

EURO

29,5309 TL (Alış)

29,5498 TL (Satış)

STERLİN

34,1768 TL (Alış)

34,1950 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,7432 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.591,08 TL

Gram altın satış: 1.682,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.846,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.876,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.706,00 TL

Yarım altın satış: 5.748,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.377,00 TL

Tam altın satış: 11.453,00 TL

*Altın fiyatları 15.00’da yazılmıştır.