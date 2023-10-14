1 dolar kaç tl? 14 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 14 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,7558 liradan başladı. Euro / TL ise 29,1695 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 14 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,7558 liradan, Euro 29,1695 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 14 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

14 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,7558 TL 27,7727 TL Euro (€) 29,1695 TL 29,5498 TL İngiliz Sterlini (£) 33,7302 TL 33,8629 TL Gram Altın 1.623,42 TL 1.721,76 TL Çeyrek Altın 2.903,00 TL 2.942,00 TL Yarım Altın 5.823,00 TL 5.885,00 TL Tam Altın 11.611,00 TL 11.725,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,7558 TL 27,7727 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,7558 TL (Alış)

27,7727 TL (Satış)

EURO

29,1695 TL (Alış)

29,5498 TL (Satış)

STERLİN

33,7302 TL (Alış)

33,8629 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,7558 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.623,42 TL

Gram altın satış: 1.721,76 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.903,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.942,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.823,00 TL

Yarım altın satış: 5.885,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.611,00 TL

Tam altın satış: 11.725,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.