1 dolar kaç tl? 15 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

15 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 15 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,0519 liradan başladı. Euro / TL ise 31,9043 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 15 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,0519 liradan, Euro 31,9043 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 15 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

15 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,0519 TL 29,0601 TL Euro (€) 31,9043 TL 31,9133 TL İngiliz Sterlini (£) 37,1152 TL 37,1287 TL 1 Dolar (1 $) 29,0519 TL 29,0601 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

15 Aralık 2023 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

29,0519 TL (Alış)

29,0601 TL (Satış)

EURO

31,9043 TL (Alış)

31,9133 TL (Satış)

STERLİN

37,1152 TL (Alış)

37,1287 TL (Satış)

1 DOLAR = 29,0519 TL

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Dün, yüzde 3,88 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü 10 baz puan azalışla yüzde 3,92'den tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 3,95 seviyesinde seyrediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, dün 101,8 seviyesini test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Şu dakikalarda 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 77,1 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla son 1 yılın, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 primle tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA PİYASALARI

Avrupa'da dün Almanya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak öncü PMI verilerine çevrildi.

Fed'in ardından ECB ve BoE'de yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından bankadan yapılan açıklamada, banka tahminlerinin politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edildi.

Analistler, BoE'nin dünkü mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Ayrıca, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1000 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında Çin hariç pozitif seyir hakim oldu.

Küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya'ya da taşınırken, Çin Merkez Bankası (PBoC) temel politika faiz oranlarını değiştirmeyerek, piyasada artan nakit talebi karşısında daha fazla likidite sağladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 6,6 ile beklentileri aşarken, perakende satışlar yıllık yüzde 10,1 artışla tahminlerin altında kaldı.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 47,7 ile öngörülerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52 oldu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, analistler, bankanın normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

• 10.00 Türkiye, kasım ayı konut satış istatistikleri ile ekim ayı kısa vadeli borç stoku

• 11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

• 11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

• 12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

17.15 ABD, kasım ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI