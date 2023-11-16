1 dolar kaç tl? 16 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,6839 liradan başladı. Euro / TL ise 31,1473 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 16 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,6839 liradan, Euro 31,1473 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.686,97 TL, çeyrek altın ise 2.984,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

16 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 07.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,6839 TL 28,6959 TL Euro (€) 31,1473 TL 31,1807 TL İngiliz Sterlini (£) 35,5808 TL 35,6114 TL Gram Altın 1.686,97 TL 1.785,52 TL Çeyrek Altın 3.017,00 TL 3.053,00 TL Yarım Altın 6.051,00 TL 6.104,00 TL Tam Altın 12.063,00 TL 12.158,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,6839 TL 28,6959 TL

*Altın ve döviz fiyatları 07.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,6839 TL (Alış)

28,6959 TL (Satış)

EURO

31,1473 TL (Alış)

31,1807 TL (Satış)

STERLİN

35,5808 TL (Alış)

35,6114 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,6839 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.686,97 TL

Gram altın satış: 1.785,52 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.017,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.053,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.051,00 TL

Yarım altın satış: 6.104,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.063,00 TL

Tam altın satış: 12.158,00 TL

*Altın fiyatları 07.00’da yazılmıştır.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLADI

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı sürerken, bu hafta gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'de salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda "Gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğiz" dediğini anımsattı.

ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verinin öngörülerin dışında kalması durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dolar endeksi üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken, 105,8'le haftaya yatay başladı.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken, Brent petrolün varil fiyatı üst üste üç haftalık düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıdı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 1.938 dolardan, Brent petrolün varili ise önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 80,5 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir görülürken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde cuma günü Financial Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, bölgede enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, şimdilik para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek toplantılarda politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktardı.

Geçen haftanın son işlem gününde, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,49 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bölgede üçüncü çeyrek bilanço döneminin devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ödemeler dengesi