1 dolar kaç tl? 17 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 17 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,9164 liradan başladı. Euro / TL ise 29,4741 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 17 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,9164 liradan, Euro 29,4741 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.626,20 TL, çeyrek altın ise 2.907,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 17 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

17 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 14.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,9164 TL 27,9225 TL Euro (€) 29,4741 TL 29,4880 TL İngiliz Sterlini (£) 33,9480 TL 33,9604 TL Gram Altın 1.626,20 TL 1.718,39 TL Çeyrek Altın 2.907,00 TL 2.937,00 TL Yarım Altın 5.833,00 TL 5.874,00 TL Tam Altın 11.629,00 TL 11.701,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,9164 TL 27,9225 TL

*Altın ve döviz fiyatları 14.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,9164 TL (Alış)

27,8753 TL (Satış)

EURO

29,4741 TL (Alış)

29,4880 TL (Satış)

STERLİN

33,9480 TL (Alış)

33,9604 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,9164 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.626,20 TL

Gram altın satış: 1.718,39 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.907,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.937,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.833,00 TL

Yarım altın satış: 5.874,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.629,00 TL

Tam altın satış: 11.652,00 TL

*Altın fiyatları 14.00’da yazılmıştır.