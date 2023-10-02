1 dolar kaç tl? 2 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,4535 liradan başladı. Euro / TL ise 28,9532 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 2 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4535 liradan, Euro 28,9532 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
2 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 15.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|27,4535 TL
|27,4604 TL
|Euro (€)
|28,9532 TL
|28,9665 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|33,3937 TL
|33,4115 TL
|Gram Altın
|1.511,48 TL
|1.602,72 TL
|Çeyrek Altın
|2.703,00 TL
|2.738,00 TL
|Yarım Altın
|5.422,00 TL
|5.475,00 TL
|Tam Altın
|10.809,00 TL
|10.904,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|27,4535 TL
|27,4604 TL
*Altın ve döviz fiyatları 15.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 27,4535 TL (Alış)
- 27,4604 TL (Satış)
EURO
- 28,9532 TL (Alış)
- 28,9665 TL (Satış)
STERLİN
- 33,3937 TL (Alış)
- 33,4115 TL (Satış)
1 DOLAR = 27,4535 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.511,48 TL
- Gram altın satış: 1.602,72 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.703,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.738,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.422,00 TL
- Yarım altın satış: 5.475,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 10.809,00 TL
- Tam altın satış: 10.904,00 TL
*Altın fiyatları 15.00’da yazılmıştır.