1 dolar kaç tl? 2 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,4535 liradan başladı. Euro / TL ise 28,9532 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 2 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4535 liradan, Euro 28,9532 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

2 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 15.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,4535 TL 27,4604 TL Euro (€) 28,9532 TL 28,9665 TL İngiliz Sterlini (£) 33,3937 TL 33,4115 TL Gram Altın 1.511,48 TL 1.602,72 TL Çeyrek Altın 2.703,00 TL 2.738,00 TL Yarım Altın 5.422,00 TL 5.475,00 TL Tam Altın 10.809,00 TL 10.904,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,4535 TL 27,4604 TL

*Altın ve döviz fiyatları 15.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,4535 TL (Alış)

27,4604 TL (Satış)

EURO

28,9532 TL (Alış)

28,9665 TL (Satış)

STERLİN

33,3937 TL (Alış)

33,4115 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,4535 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.511,48 TL

Gram altın satış: 1.602,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.703,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.738,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.422,00 TL

Yarım altın satış: 5.475,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.809,00 TL

Tam altın satış: 10.904,00 TL

*Altın fiyatları 15.00’da yazılmıştır.