1 dolar kaç tl? 20 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,1141 liradan başladı. Euro / TL ise 31,9325 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 20 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,1141 liradan, Euro 31,8242 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 20 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,1141 TL 29,1208 TL Euro (€) 31,9325 TL 31,9431 TL İngiliz Sterlini (£) 36,8770 TL 36,8893 TL 1 Dolar (1 $) 29,1141 TL 29,0870 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

20 Aralık 2023 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,1141 TL

29,1141 TL Dolar ($) Satış: 29,1208 TL

EURO

Euro (€) Alış: 31,9325 TL

31,9325 TL Euro (€) Satış: 31,9431 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 36,8770 TL

36,8770 TL Sterlin (£) Satış: 36,8893 TL

1 DOLAR = 29,1141 TL

Piyasalarda son durum

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0930 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0916 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,1060 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 29,0965 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,24'e çıkarmıştı.

EURO 32 TL'Yİ TEST ETTİ

Euro fiyatları tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test ederken, sığ piyasada 32,2150 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,19 düşüşle 31,9056 TL. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0955 seviyelerinde hareket ediyor.