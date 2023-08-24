1 dolar kaç tl? 24 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

24 Ağustos 2023 - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasıı yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Ağustos 2023 gününde dolar / TL güne 25,6206 liradan başladı. Euro / TL ise 27,6648 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yurttaşlar dolar, altın ne kadar oldu? 24 Ağustos aramalarını yapıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 25,6206 liradan, Euro 27,6648 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 24 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

24 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

24 Ağustos 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 25,6206 TL 25,6913 TL Euro (€) 27,6648 TL 27,9565 TL İngiliz Sterlini (£) 32,3092 TL 32,7034 TL Gram Altın 1.577,45 TL 1.577,77 TL Çeyrek Altın 2.666,00 TL 2.754,00 TL Yarım Altın 5.350,00 TL 5.502,00 TL Tam Altın 10.667,00 TL 10.961,00 TL 1 Dolar (1 $) 25,6206 TL 25,6913 TL

*Altın ve döviz fiyatları 16.00'da yazılmııştır

ABD Doları

25,6206 TL (Alış)

25,6913 TL(Satış)

EURO

27,6648 TL (Alış)

27,9565 TL (Satış)

STERLİN

32,3092 TL (Alış)

32,7034 TL (Satış)

1 DOLAR = 25,6206 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.577,45 TL

Gram altın satış: 1.577,77 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.666,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.754,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.350,00 TL

Yarım altın satış: 5.502,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.667,00 TL

Tam altın satış: 10.961,00 TL

*Altın fiyatları 16.00’da yazılmıştır.