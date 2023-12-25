1 dolar kaç tl? 25 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 25 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 29,2656 liradan başladı. Euro / TL ise 32,2541 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 25 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,2656 liradan, Euro 32,2541 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 25 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

25 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,2656 TL 29,2757 TL Euro (€) 32,2541 TL 32,3705 TL İngiliz Sterlini (£) 37,2042 TL 37,2065 TL 1 Dolar (1 $) 29,2656 TL 29,2757 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

25 Aralık 2023 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,2656 TL

29,2656 TL Dolar ($) Satış: 29,2757 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,2541 TL

32,2541 TL Euro (€) Satış: 32,3705 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 37,2042 TL

37,2042 TL Sterlin (£) Satış: 37,2065 TL

1 DOLAR = 29,2656 TL

Piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023 senesi, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 2.053 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Kripto para birimi Bitcoin yılı yüzde 160 civarında bir getiriyle tamamlamaya hazırlanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto para yatırım fonlarına ilişkin kararının kripto paralardaki oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeyi sürdürürken, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlandığını bildirdi.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Bugün, New York borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Cuma günü, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti.

Asya pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Japonya piyasalarının oldukça sığ olması dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi