1 dolar kaç tl? 27 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 27 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,9051 liradan başladı. Euro / TL ise 31,6666 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 27 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,9051 liradan, Euro 31,6666 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.725,69 TL, çeyrek altın ise 3.085,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

27 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,9051 TL 28,9135 TL Euro (€) 31,6666 TL 31,6794 TL İngiliz Sterlini (£) 36,4622 TL 36,4748 TL Gram Altın 1.725,69 TL 1.825,22 TL Çeyrek Altın 3.085,00 TL 3.120,00 TL Yarım Altın 6.189,00 TL 6.241,00 TL Tam Altın 12.340,00 TL 12.430,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,9051 TL 28,9135 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,9051 TL (Alış)

28,9135 TL (Satış)

EURO

31,6666 TL (Alış)

31,6794 TL (Satış)

STERLİN

36,4622 TL (Alış)

36,4748 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,9051 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.725,69 TL

Gram altın satış: 1.825,22 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.085,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.120,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.189,00 TL

Yarım altın satış: 6.241,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.340,00 TL

Tam altın satış: 12.430,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya, tüm bakanlıkların ek harcama taahhütlerini geçici olarak dondurdu.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölgede hisse ve sektör bazlı oynaklık öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Düşüş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.010 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.