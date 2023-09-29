1 dolar kaç tl? 29 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

29 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 27,4561 liradan başladı. Euro / TL ise 29,1351 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 29 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4561 liradan, Euro 29,1351 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 29 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

29 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

29 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,4561 TL 27,4626 TL Euro (€) 29,1351 TL 29,1723 TL İngiliz Sterlini (£) 33,6512 TL 33,6699 TL Gram Altın 1.537,78 TL 1.634,17 TL Çeyrek Altın 2.750,00 TL 2.793,00 TL Yarım Altın 5.516,00 TL 5.584,00 TL Tam Altın 10.998,00 TL 11.120,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,4561 TL 27,4626 TL

*Altın ve döviz fiyatları 08.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,4561 TL (Alış)

27,4626 TL (Satış)

EURO

29,1351 TL (Alış)

29,1723 TL (Satış)

STERLİN

33,6512 TL (Alış)

33,6699 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,4561 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.537,78 TL

Gram altın satış: 1.634,17 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.750,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.793,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.516,00 TL

Yarım altın satış: 5.584,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.998,00 TL

Tam altın satış: 11.120,00 TL

*Altın fiyatları 08.00’da yazılmıştır.