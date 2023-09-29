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1 dolar kaç tl? 29 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

29 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 27,4561 liradan başladı. Euro / TL ise 29,1351 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 29.09.2023 10:35
  • Giriş: 29.09.2023 10:35
  • Güncelleme: 29.09.2023 10:41
1 dolar kaç tl? 29 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 29 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4561 liradan, Euro 29,1351 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 29 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

29 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

29 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 27,4561 TL 27,4626 TL
Euro (€) 29,1351 TL 29,1723 TL
İngiliz Sterlini (£) 33,6512 TL 33,6699 TL
Gram Altın 1.537,78 TL 1.634,17 TL
Çeyrek Altın 2.750,00 TL 2.793,00 TL
Yarım Altın 5.516,00 TL 5.584,00 TL
Tam Altın 10.998,00 TL 11.120,00 TL
1 Dolar (1 $) 27,4561 TL 27,4626 TL

*Altın ve döviz fiyatları 08.00'da yazılmııştır

ABD Doları

  • 27,4561 TL (Alış)
  • 27,4626 TL (Satış)

EURO

  • 29,1351 TL (Alış)
  • 29,1723 TL (Satış)

STERLİN

  • 33,6512 TL (Alış)
  • 33,6699 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,4561 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.537,78 TL
  • Gram altın satış: 1.634,17 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.750,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.793,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.516,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.584,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 10.998,00 TL
  • Tam altın satış: 11.120,00 TL

*Altın fiyatları 08.00’da  yazılmıştır.

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