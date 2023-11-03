1 dolar kaç tl? 3 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 3 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,3613 liradan başladı. Euro / TL ise 30,1740 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 3 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,3613 liradan, Euro 30,1740 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.674,27 TL, çeyrek altın ise 2.994,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 3 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

3 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,3613 TL 28,3922 TL Euro (€) 30,1740 TL 30,1890 TL İngiliz Sterlini (£) 34,6171 TL 34,6440 TL Gram Altın 1.674,27 TL 1.775,08 TL Çeyrek Altın 2.994,00 TL 3.034,00 TL Yarım Altın 6.005,00 TL 6.069,00 TL Tam Altın 11.974,00 TL 12.087,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,3613 TL 28,3922 TL

*Altın ve döviz fiyatları 09.30'da yazılmııştır

ABD Doları

28,3613 TL (Alış)

28,3922 TL (Satış)

EURO

30,1740 TL (Alış)

30,1890 TL (Satış)

STERLİN

34,6171 TL (Alış)

34,6440 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,3613 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.674,27 TL

Gram altın satış: 1.775,08 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.994,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.034,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.005,00 TL

Yarım altın satış: 6.069,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.974,00 TL

Tam altın satış: 12.087,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.