1 dolar kaç tl? 5 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,5620 liradan başladı. Euro / TL ise 29,0369 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 5 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,5620 liradan, Euro 29,0369 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 5 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

5 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,5620 TL 27,5729 TL Euro (€) 29,0369 TL 29,0660 TL İngiliz Sterlini (£) 33,4719 TL 33,4916 TL Gram Altın 1.518,39 TL 1.609,99 TL Çeyrek Altın 2.715,00 TL 2.750,00 TL Yarım Altın 5.447,00 TL 5.501,00 TL Tam Altın 10.863,00 TL 10.970,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,5620 TL 27,5729 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,5620 TL (Alış)

27,5729 TL (Satış)

EURO

29,0369 TL (Alış)

29,0660 TL (Satış)

STERLİN

33,4719 TL (Alış)

33,4916 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,5620 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.518,39 TL

Gram altın satış: 1.609,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.715,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.750,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.447,00 TL

Yarım altın satış: 5.501,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.863,00 TL

Tam altın satış: 10.970,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.