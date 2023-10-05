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1 dolar kaç tl? 5 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,5620 liradan başladı. Euro / TL ise 29,0369 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 05.10.2023 11:16
  • Giriş: 05.10.2023 11:16
  • Güncelleme: 05.10.2023 11:24
1 dolar kaç tl? 5 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 5 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,5620 liradan, Euro 29,0369 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 5 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

5 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

5 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 27,5620 TL 27,5729 TL
Euro (€) 29,0369 TL 29,0660 TL
İngiliz Sterlini (£) 33,4719 TL 33,4916 TL
Gram Altın 1.518,39 TL 1.609,99 TL
Çeyrek Altın 2.715,00 TL 2.750,00 TL
Yarım Altın 5.447,00 TL 5.501,00 TL
Tam Altın 10.863,00 TL 10.970,00 TL
1 Dolar (1 $) 27,5620 TL 27,5729 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

  • 27,5620 TL (Alış)
  • 27,5729 TL (Satış)

EURO

  • 29,0369 TL (Alış)
  • 29,0660 TL (Satış)

STERLİN

  • 33,4719 TL (Alış)
  • 33,4916 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,5620 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.518,39 TL
  • Gram altın satış: 1.609,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.715,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.750,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.447,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.501,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 10.863,00 TL
  • Tam altın satış: 10.970,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da  yazılmıştır.

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