1 dolar kaç tl? 8 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,5695 liradan başladı. Euro / TL ise 29,0369 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 8 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,5695 liradan, Euro 29,2153 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 8 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

8 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,5695 TL 27,5847 TL Euro (€) 29,2153 TL 29,2358 TL İngiliz Sterlini (£) 33,7731 TL 33,8100 TL Gram Altın 1.535,36 TL 1.632,38 TL Çeyrek Altın 2.745,00 TL 2.789,00 TL Yarım Altın 5.508,00 TL 5.577,00 TL Tam Altın 10.981,00 TL 11.120,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,5695 TL 27,5729 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,5695 TL (Alış)

27,5847 TL (Satış)

EURO

29,2153 TL (Alış)

29,2358 TL (Satış)

STERLİN

33,7731 TL (Alış)

33,8100 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,5695 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.535,36 TL

Gram altın satış: 1.632,38 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.745,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.789,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.508,00 TL

Yarım altın satış: 5.577,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.981,00 TL

Tam altın satış: 11.120,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.