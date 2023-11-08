1 dolar kaç tl? 8 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,4753 liradan başladı. Euro / TL ise 30,4673 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 8 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,4753 liradan, Euro 30,4673 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.671,14 TL, çeyrek altın ise 2.987,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 8 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

8 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,4753 TL 28,5287 TL Euro (€) 30,4673 TL 30,4855 TL İngiliz Sterlini (£) 35,0005 TL 35,0239 TL Gram Altın 1.671,14 TL 1.771,38 TL Çeyrek Altın 2.987,00 TL 3.028,00 TL Yarım Altın 5.993,00 TL 6.055,00 TL Tam Altın 11.951,00 TL 12.062,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,4753 TL 28,5287TL

*Altın ve döviz fiyatları 09.30'da yazılmııştır

ABD Doları

28,4753 TL (Alış)

28,5287 TL (Satış)

EURO

30,4673 TL (Alış)

30,4855 TL (Satış)

STERLİN

35,0005 TL (Alış)

35,0239 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,4753 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.671,14 TL

Gram altın satış: 1.771,38 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.987,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.028,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.993,00 TL

Yarım altın satış: 6.055,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.951,00 TL

Tam altın satış: 12.062,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışına devam ederken, dünya genelinde artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarında oynaklığı besliyor.

Piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor.

Dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Bowman, tahvil faizlerinde eylül ayından bu yana yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da tahvil faizlerinde son haftalarda görülen artışın, tahvil piyasası için "depremden" başka bir şey olmadığını aktardı. Waller, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 4,9'luk büyümesinin ise Fed'in bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken izlenmesi gereken bir performans olduğunu dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için bankanın geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ifade etti.

Öte yandan, yavaşlayan ekonomik aktivitenin talep tarafını olumsuz etkileyeceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 değer kaybederek 81,6 dolara inerken, yeni günde de yüzde 0,4 azalışla 81,3 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün yön arayışının hakim olduğu görülürken, bölgede makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün, açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1,4 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dünkü açıklamalarında, ECB'nin politika faizlerini bir süre burada tutmaya odaklandığını söyledi.

Asya pay piyasalarında yeni günde satış baskısı öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.